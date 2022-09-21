我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

相隔約一周… 安倍9月27日國葬 日政府憂被女王比下去

編譯陳韋廷／綜合20日電
反對為安倍辦國葬的日本民眾19日在東京集會遊行。（Getty Images）
反對為安倍辦國葬的日本民眾19日在東京集會遊行。（Getty Images）

日本前首相安倍晉三的國葬將在27日舉行，共同社20日報導，日本政府擔憂安倍國葬將被英國女王伊麗莎白二世的國葬比下去。

報導指出，英國宣布19日為女王舉行國葬後，美國總統拜登與法國總統馬克宏等各國元首相繼表明出席，安倍國葬雖有印度總理莫迪、越南國家主席阮春福等人參加，但G7領袖中可能只有加拿大總理杜魯多出席，美國則派出副總統賀錦麗參加。

安倍去世後，大約有260個國家、地區及機構發來1700多條唁電，這讓日本政府認為會有更多國家元首來日本。

有人認為，兩場國葬相隔約一周會被拿來作比較，日本首相官邸消息人士更抱怨說，若7月內閣會議決定後立刻舉辦，而不是拖到9月底，或許就不會在國內引發這麼多批評。

日本放送協會（NHK）報導，安倍國葬倒數一周，日本警視廳從20日開始提升東京維安警戒等級，在人群聚集地強化戒備，在東京車站內可見偵爆犬針對投幣式置物箱及月台有無被放置可疑物品進行巡邏；而國葬當天將成立最高等級的「最高警備本部」，務求維安滴水不漏。

JR公司表示，接下來作為反恐措施，將採取暫時停止使用車站內投幣式置物箱等因應作為。

警視廳表示，針對車站及機場等人群集中場所，及位於東京都內各國大使館等重要設施，將較平常增派更多警力負責警戒等任務，進一步強化維安。

日本各地總計將增援東京近2000名警力，負責葬禮車隊及重要人士車隊行進路線等警戒任務。為提升對恐攻及犯罪的嚇阻力，日本警方也將派出制服警力進駐羽田機場附近及東京都內主要車站，提高見警率。

富士新聞網20日公布最新民調顯示，62.3%民眾反對為安倍舉辦國葬，31.5%贊成。日本朝日新聞報導，19日東京就有一場逾萬民眾冒雨參加的反對國葬，並在集會後兵分二路朝澀谷及原宿方向展開遊行。

20日上午，可看到警方出動偵爆犬在東京車站內巡邏。（Getty Images）
20日上午，可看到警方出動偵爆犬在東京車站內巡邏。（Getty Images）

日本 安倍 英國女王

上一則

金正恩女兒現身？北韓國慶影片 官媒特寫「粉衣女」

下一則

影片曝光…杜魯多赴女王葬禮 飯店大廳高歌2小時惹議

延伸閱讀

「堅決反對」安倍國葬 日本一男子在首相官邸附近自焚

「堅決反對」安倍國葬 日本一男子在首相官邸附近自焚
反對安倍國葬 日男自焚失去意識送醫 1警滅火遭波及

反對安倍國葬 日男自焚失去意識送醫 1警滅火遭波及
安倍國葬倒數一周 日本東京維安警戒升級

安倍國葬倒數一周 日本東京維安警戒升級
李登輝之女李安妮 將赴日參加安倍國葬

李登輝之女李安妮 將赴日參加安倍國葬

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默