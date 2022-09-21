相隔約一周… 安倍9月27日國葬 日政府憂被女王比下去

反對為安倍辦國葬的日本民眾19日在東京集會遊行。（Getty Images）

日本 前首相安倍 晉三的國葬將在27日舉行，共同社20日報導，日本政府擔憂安倍國葬將被英國女王 伊麗莎白二世的國葬比下去。

報導指出，英國宣布19日為女王舉行國葬後，美國總統拜登與法國總統馬克宏等各國元首相繼表明出席，安倍國葬雖有印度總理莫迪、越南國家主席阮春福等人參加，但G7領袖中可能只有加拿大總理杜魯多出席，美國則派出副總統賀錦麗參加。

安倍去世後，大約有260個國家、地區及機構發來1700多條唁電，這讓日本政府認為會有更多國家元首來日本。

有人認為，兩場國葬相隔約一周會被拿來作比較，日本首相官邸消息人士更抱怨說，若7月內閣會議決定後立刻舉辦，而不是拖到9月底，或許就不會在國內引發這麼多批評。

日本放送協會（NHK）報導，安倍國葬倒數一周，日本警視廳從20日開始提升東京維安警戒等級，在人群聚集地強化戒備，在東京車站內可見偵爆犬針對投幣式置物箱及月台有無被放置可疑物品進行巡邏；而國葬當天將成立最高等級的「最高警備本部」，務求維安滴水不漏。

JR公司表示，接下來作為反恐措施，將採取暫時停止使用車站內投幣式置物箱等因應作為。

警視廳表示，針對車站及機場等人群集中場所，及位於東京都內各國大使館等重要設施，將較平常增派更多警力負責警戒等任務，進一步強化維安。

日本各地總計將增援東京近2000名警力，負責葬禮車隊及重要人士車隊行進路線等警戒任務。為提升對恐攻及犯罪的嚇阻力，日本警方也將派出制服警力進駐羽田機場附近及東京都內主要車站，提高見警率。

富士新聞網20日公布最新民調顯示，62.3%民眾反對為安倍舉辦國葬，31.5%贊成。日本朝日新聞報導，19日東京就有一場逾萬民眾冒雨參加的反對國葬，並在集會後兵分二路朝澀谷及原宿方向展開遊行。