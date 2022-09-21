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每4秒1人餓死 逾200非政府組織籲世界領袖正視

編譯中心／綜合20日電
逾200個非政府組織20日警告，當前的世界估計每4秒鐘便有1人死於飢餓；圖為人們在一個營地裡用容器等待水。（Getty Images）
逾200個非政府組織20日警告，當前的世界估計每4秒鐘便有1人死於飢餓；圖為人們在一個營地裡用容器等待水。（Getty Images）

逾200個非政府組織20日警告，當前的世界估計每4秒鐘便有1人死於飢餓。他們呼籲國際採取果斷行動「結束不斷升高的全球飢餓危機」。

中央社引述法新社報導，包括國際扶貧組織樂施會（Oxfam）、拯救兒童基金會（Save the Children）和國際培幼會（Plan International）等來自75個國家的238個非政府組織在致全世界領袖的公開信裡，對急劇上升的飢餓水平表示憤慨。各國領袖正聚集美國紐約出席聯合國大會。

報導他們在聲明中說：「令人震驚的是，現在有3億4500萬人正在經歷急性飢餓，自2019年以來這個數字增加超過1倍…「管世界領袖們承諾21世紀不再允許飢荒，但索馬利亞的飢荒又一次更迫在眉睫。全世界45個國家的5000萬人處於飢餓邊緣。」

這些非政府組織指出，估計每天有多達1萬9700人死於飢餓，這意味每4秒鐘就有1人死於飢餓。

報導稱，這封信的簽署者之一、葉門家庭照護協會（Yemen Family Care Association）的艾爾賈巴利（Mohanna Ahmed Ali Eljabaly）在聲明中說：「在擁有所有這些農業和收割技術的今天，我們仍在談論21世紀的飢荒問題，真是糟糕透頂。」

他說：「這並不關乎一個國家或一個大陸，飢餓永遠不會只有一個原因。這關乎全人類的不公正。」

「我們不能再有片刻遲延，必須同時專注提供即時救命的糧食以及長期支援，這樣人們才可以掌控他們的未來，養活他們自己和家人。」

聯合國

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