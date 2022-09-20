我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

南韓漢江發呆比賽時隔3年回歸 4000人報名 疫下求平靜

編譯中心／綜合19日電
南韓發呆比賽受疫情影響，時隔約3年重回漢江舉行，報名人數達4000多人，最終選出50組參賽人馬。（中央社）
南韓發呆比賽受疫情影響，時隔約3年重回漢江舉行，報名人數達4000多人，最終選出50組參賽人馬。（中央社）

2016年起在南韓漢江舉行的「發呆比賽」，曾因歌手Crush獲得優勝引發話題，比賽在新冠疫情下停辦3年，昨重回橫跨漢江的潛水橋。今年報名參加人數更勝以往，許多人表示希望藉此減輕疫情下累積的壓力。

「發呆比賽」原定11日舉行，因颱風影響延至18日下午，迎接參賽者們的是閃耀的陽光與晴空萬里的好天氣。今年報名人數達到4000多人，最終以80：1的競爭率選出50組人馬，角逐「發呆大王」之位，其中也包括曾參演「Good Doctor」、「傲骨賢妻」等韓劇的演員嚴賢璟。

2014年開始舉辦發呆比賽的藝術家Woopsyang接受中央社訪問表示，受理報名時會詢問參賽者的報名原因，過去很多人是因為想在忙碌生活中暫時休息，這次則有很多人表示在疫情下累積了許多新的壓力，希望藉由參賽釋放。

談起創辦發呆比賽的契機，Woopsyang回憶，她在從事藝術活動時曾遭遇低潮，當時因低潮無法創作，幾乎被不安及罪惡感淹沒，於是決定給自己一天「沒有任何計畫」的時間，「真的那樣過了一天，不安與罪惡感真的都消失了」。

Woopsyang提到，在南韓社會氛圍影響下，人們不免會感受到「必須認真生活」的壓力，「我想，那些忙碌的人會不會跟我一樣也想停下來休息，那如果大家聚集在一起發呆，會不會就沒那麼不安了」。

Woopsyang也強調，發呆比賽並不真的是為了競爭，而是「像競爭一樣認真進行」。

她說，發呆比賽開辦以來，可以感受到社會對發呆的看法更為正面，甚至有許多父母會帶著孩子參加。一名獨自參賽的爸爸受訪表示，他人生中從未認真發呆，希望藉由這次比賽好好體驗一番，「如果覺得不錯，下次也想帶著家人一起參與」。

在漢江環繞下舉行的發呆比賽共90分鐘，每15分鐘會為參賽者測量一次心搏數，心搏曲線越平穩、得分就越高，加計現場民眾投票後選出優勝者。南韓每隊參賽者也會得到4種顏色的「機會牌」，要求飲水、扇子及腿麻時的按摩服務等，讓參賽者可以更自在地發呆。

疫情 南韓 投票

上一則

烏控俄軍攻擊南部另一核電廠 反應爐未受損

下一則

不滿夫被列管 俄73歲女星嗆普亭：害俄成「全球賤民」

延伸閱讀

三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電

三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電
韓「發呆比賽」時隔3年重回漢江 疫情下找回心靈平靜

韓「發呆比賽」時隔3年重回漢江 疫情下找回心靈平靜
韓完成向美軍交付薩德用地 基地正常運作倒數計時中

韓完成向美軍交付薩德用地 基地正常運作倒數計時中
中網友批韓劇毒梟聖徒「辱華」韓網友譏：看盜版還敢講

中網友批韓劇毒梟聖徒「辱華」韓網友譏：看盜版還敢講

熱門新聞

伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英國哈利王子的妻子梅根早前因脫離王室而遭到英國人民批評的狀況似乎未得到改善，鏡頭更捕捉到梅根與民眾握手時被一名女性冷眼「裝作沒看見」的尷尬鏡頭。（取材自推特）

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

2022-09-12 22:07
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程