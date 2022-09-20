伊朗女未戴好頭巾被捕…3天後亡 民憤上街：獨裁者去死

22歲女逛街沒戴頭巾，被伊朗警當街抓走「打到昏迷」腦死身亡。（取材自推特）

伊朗 發生一名22歲女子疑因未戴好頭巾，被嚴格執法的宗教警察 逮捕後打死的事件，在當地引發民憤，這名女子的姓名成為推特波斯語版熱門主題標籤之一。今天伊朗持續出現抗議活動，然而又傳出約30名抗議者被打傷，其中部分傷者傷勢嚴重。

路透和英國衛報等媒體報導，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）從西部庫德斯坦省前往首都德黑蘭市探親時，在街上被警察抓走，後來和其他婦女一同被帶到專門的拘留中心。

瑪莎的兄弟阿米尼（Kiarash Amini）向媒體表示，當時警察告訴他，妹妹是因為沒遵守戴頭巾的規定才會被抓，帶去管訓約1小時就會把人釋放，然而他卻聽到拘留所裡面傳出可怕尖叫聲。

伊朗發生一名年輕女子疑因未戴好頭巾，遭警察逮捕後打死，引發群眾上街抗議。（取材自推特）

在現場等候的阿米尼，注意到有一輛救護車被叫來現場，警方告訴他是一名士兵受傷。但阿米尼說：「我不相信他的話，在救護車上的人是瑪莎」，他心急跑到醫院，醫生告訴他，瑪莎因為中風或心臟病 發作，大腦失去意識，三天後死亡。

當局表示，警察將人帶到拘留中心訓誡時，瑪莎突然心臟病發，否認有任何不當行為；不過家人不能接受此說法，強調瑪莎生前一直很健康，過往從來沒有心臟病史。

事件引發民憤後，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）16日下令內政部長對此案展開調查。

根據網路影片，德黑蘭大學周圍今天有數以百計抗議群眾聚集，高喊「女性、生命、自由」。艾米尼來自伊朗的庫德區，當地在昨天也有相關抗議活動，包括在她家鄉薩蓋茲的葬禮上，部分示威者喊「獨裁者去死」。

警方鎮壓薩蓋茲的示威活動，庫德人權團體Hengaw表示，已知有33人在過程中受傷。