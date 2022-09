只花13秒哀悼女王 這國總統參加國葬都在拉票 挨批丟臉到國外

英國衛報報導,巴西 總統波索納洛 赴英國倫敦參加英國女王 伊麗莎白二世國葬儀式,卻忙著與當地支持者會面,在巴西大使館的一場演說僅花13秒談論女王,其他時間都在為下月總統大選拉票。這在英國和巴西引發批評,不少巴西媒體、政治人物和學者都說他「丟臉丟到國外去」。

波索納洛18日在倫敦巴西大使官邸陽台表示,參加女王國葬儀式是到訪倫敦的「主要目的」。但他只花了13秒談論女王,其他時間幾乎都在發表自己的競選言論,而他所在的地點距離當時女王靈柩所在的西敏廳僅數公里。

他告訴數百名支持者:「我們走在正確的道路。我們是個不想談論毒品和墮胎合法化的國家,也是不接受性別意識形態的國家。我們的口號是:上帝、家園、家庭和自由。」

波索納洛的行為在英國和巴西引發批評。巴西知名記薇拉.馬加良斯推文寫道:「這是國葬儀式,老兄。」

波索納洛前盟友、巴西聯邦眾議員喬伊絲.哈塞斯曼批評,波索納洛將女王國葬當成他的政治秀。人權專家、法學教授阿布朗直接譴責,波索納洛麻木不仁地藉機為自己競選,「這又是一次國際性恥辱」。

