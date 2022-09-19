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日英兩樣情 60%日人反對安倍國葬 岸田支持率跌剩4成

編譯中心／綜合18日電
日本共同社最新民調顯示，有6成受訪者反對為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」。（歐新社）
日本共同社最新民調顯示，有6成受訪者反對為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」。（歐新社）

日本共同社最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率已降到只剩4成，創2021年10月上任以來共同社所做民調新低。另有6成受訪者反對為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」。

共同社9月17、18日所做電話民調顯示，岸田內閣支持率已下滑到40.2%，較8月民調暴跌13.9個百分點，創2021年10月上任以來新低紀錄；不支持率也來到上任後新高的46.5%，首度高於支持率。

日本共同社最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率已降到只剩4成，創2021年10月...
日本共同社最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率已降到只剩4成，創2021年10月上任以來共同社所做民調新低。（歐新社）

另外，有60.8%的受訪者「反對」或「傾向反對」為安倍晉三舉辦「國葬」。安倍的葬禮定於9月27日舉行，與英國女王的國葬隔一周。不過，兩場葬禮的支持度可是天差地遠。17日有大批民眾在東京銀座遊行，高喊「反對國葬」、「不許使用稅金」等口號。主辦方稱有650人參加。

另一方面，日本正受今年第14號颱風「南瑪都」吹襲，颱風已登陸日本九州地區，截至當地時間19日上午7時，全國已有43人受傷。

日本氣象廳稍早稱，這將是九州地區「從未經歷過的危險颱風」。據地方消防局消息，宮崎縣、熊本縣、鹿兒島縣、廣島縣、高知縣出現房屋受損、樹木倒地的情況，超過800萬人被命令撤離，九州地區目前已有超過27萬戶停電，部分地區網路中斷。

交通方面，日本航空及全日空19日取消逾700班航班；包含九州新幹線、山陽新幹線的博多至廣島等，多段陸路交通在內，不是全日全段停駛，就是宣布減少班次。

日本航空及全日空19日取消逾700班航班；包含九州新幹線、山陽新幹線的博多至廣島等，多段陸路交通在內，不是全日全段停駛，就是宣布減少班次。

今年第14號颱風「南瑪都」18日已在日本鹿兒島市登陸，有日本網友就在港口拍攝到颱...
今年第14號颱風「南瑪都」18日已在日本鹿兒島市登陸，有日本網友就在港口拍攝到颱風所帶來的巨浪，引發熱議。（取材自推特）

儘管南瑪都已減弱為中度颱風，但威力仍不容小覷。有日本網友分享高知縣一處港口掀起的巨浪影片，可見颱風帶來的大浪撞擊防波堤後，掀起大片水花，至少比港內停泊的漁船足足高了七個船身。

日本 民調 安倍

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