裴洛西訪亞美尼亞 斥亞塞拜然「非法攻擊」

美國眾院議長裴洛西18日到訪亞美尼亞國會大樓，與亞美尼亞國會議長西蒙尼揚（右）會面。（Getty Images）

俄羅斯 後院衝突不斷，俄國總統普亭 今天致電中亞吉爾吉斯與塔吉克領導人，呼籲克制。美國眾院議長裴洛西 則譴責西亞國家亞塞拜然，對鄰國亞美尼亞發動「非法」攻擊。

中央社引述法新社報導，吉爾吉斯與塔吉克近期爆發激烈邊界衝突，塔吉克今天有35人喪生，吉爾吉斯死亡人數則增至46人，使得雙方累計死亡人數增至81人。克里姆林宮今天發布聲明表示：「普亭要求各方避免進一步激化，並且採取行動，完全透過和平、政治與外交上的手段來盡快化解情勢。」

亞塞拜然與亞美尼亞13日起也爆發衝突，至今已造成200多人喪生，雙方相互指責挑起爭端。

正在亞美尼亞進行訪問的美國聯邦眾議院議長裴洛西，今天在首都葉里凡舉行的記者會表示：「我們代表美國國會強烈譴責（亞塞拜然）這些攻擊。這威脅到具有重大必要性的和平協議前景。」

因應吉爾吉斯與塔吉克近日發生邊境衝突，義工17日在吉爾吉斯首都比許凱克收集人道救援物資，準備救濟從邊城巴特肯撤來的民眾。（Getty Images）

裴洛西指出，「亞塞拜然在亞美尼亞領土發動非法且致命的攻擊後」，安全議題成為美方關注焦點，使得「亞美尼亞對我方具有格外重要性」。她還說，亞塞拜然的攻擊是「對亞美尼亞主權的襲擊」。

亞美尼亞國會議長西蒙尼揚則在同一場記者會上表示，多虧美國調停，他們與亞塞拜然間的衝突已在14日深夜結束。稍早，俄羅斯嘗試協調停火，但並未成功。

西蒙尼揚說：「經過美國斡旋能夠達成脆弱的停火協議，我們很感謝。」他並謝謝美國對於「亞塞拜然的戰爭行動有正中要害的評價」。

裴洛西昨天抵達葉里凡展開3天訪問行程。這是小國亞美尼亞1991年脫離蘇聯獨立後，至今來訪層級最高的美國官方人士。

亞美尼亞與亞塞拜然為了亞塞拜然境內亞美尼亞人飛地納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），雙方發生過2次戰爭，分別在1990年代與2020年。