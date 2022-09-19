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哈薩克總統簽署法律 更改首都名稱、縮短總統任期

編譯中心／綜合18日電

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）昨天簽署一項限制總統任期並恢復首都舊稱的法律，這是他推翻前朝政策的最新舉措。

中央社引述法新社報導，國會批准上述法律後的隔天，托卡葉夫正式簽署法案，將總統任期從目前的2個5年任期縮短為1個7年任期。

該法律還將首都名稱改回舊稱阿斯塔納（Astana）。2019年3月，為紀念統治哈薩克近30年的建國領導人納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），該國首都更名為努爾蘇丹（Nur-sultan）。

根據總統府網站上的法令公告，上述變更即刻生效。

曾任外交官的托卡葉夫2019年獲納札爾巴耶夫欽點接任總統。他上任後發動改革，並呼籲為「政治體系訂定公平公開遊戲規則的全新標準」。

中亞地區最穩定的國家之一哈薩克於1991年蘇聯解體後宣布獨立。今年1月，這個石油蘊藏豐富的國家因燃料價格飆漲引發社會暴力抗爭，政治情勢也為之動搖，騷亂最終造成200多人死亡。

托卡葉夫還呼籲在今年秋天提前舉行總統大選，惟確切日期尚未敲定。

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