義大利豪雨「堪比海嘯」已11死 日本嚴防超級颱風

義大利暴雨成災。（路透）

義大利 中部馬爾凱大區（Marche）近日受到暴雨侵襲，引發猛烈洪水 ，當地市長形容洪水情況「堪比海嘯」，目前已知至少11人死亡，另有2人失蹤。

綜合媒體報導，該地區15日起遭逢連日暴雨，惡劣天氣嚴重重創中部沿海城市安科納（Ancona）及周邊村莊，豪雨在短短數小時內就降下超過400毫米雨量，相當於平時半年的降雨量。

連日大雨已淹沒街道和房屋，路邊還有不少車輛也被洪水沖走，許多民眾爬上屋頂或樹上等待救援。數百名消防員已前去營救受困災民，包括提供救生艇和援助等，目前一名8歲女孩和她母親仍下落不明。

芭芭拉市市長帕斯誇里尼（Riccardo Pasqualini）在小鎮被洪水摧殘後說，「這已經不是水彈可以形容，而是像海嘯。」

義大利中部馬爾凱大區近日受到暴雨侵襲，引發猛烈洪水，目前已知至少11人死亡、2人失蹤。（美聯社）

義大利總理德拉吉在當地16日前往災區視察，同時宣布撥款500萬歐元（約500萬6100美元），協助災民修建臨時房屋及災後重建。

在亞洲，今年第14號颱風南瑪都正進逼日本 九州地方，NHK報導，日本航空（JAL）及全日空（ANA）共取消119個航班，明天至少也將取消504個航班。九州及山陽新幹線也將從18日起停駛部分班次。

報導指出，南瑪都預計於18日白天接近鹿兒島，日本氣象廳已對鹿兒島縣發布特別警報，是歷來首次向沖繩以外地區發布，預料狂風、大浪和漲潮恐會引發大範圍洪水。此外，當局已指示九州南部包括鹿兒島、熊本、宮崎約200萬人避難。

另外，憂心颱風影響員工安全，日本三大便利商店7-11、全家和LAWSON都宣布部分店鋪暫停營業，合計610家店鋪當地時間17日晚上9時以後陸續暫停營業。

南瑪都已增強至日本氣象廳定義的「大型猛烈颱風」，同時被美軍聯合颱風警報中心（JTWC）認定為「超級颱風」。