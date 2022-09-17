捷克籲成立國際戰爭罪法庭 調查俄軍罪行

烏克蘭 軍隊從俄羅斯 手中奪回烏東城鎮伊久姆（Izyum）後發現一處亂葬崗，引發國際嘩然。歐盟輪值主席國捷克今天呼籲成立一個國際戰爭罪法庭，專門調查相關罪行。

法新社報導，歐盟輪值主席國捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表示：「在21世紀，這類針對平民的攻擊不僅難以想像且令人憎惡。」

利帕夫斯基在推文中說，「我們絕不能忽視這個狀況。我們支持懲罰所有戰犯。我呼籲盡快設立一個專門的國際法庭來起訴侵略罪。」

烏軍最近收復久姆（Izyum），並在附近林地發現一處亂葬崗，經統計約有450座草草挖掘的墳塚，有些墓上豎著粗糙的木製十字架，且幾乎所有挖出來的遺體身上都有遭受酷刑的痕跡。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體 發文稱：「今天挖掘出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。有數具遺體的雙手被綁在身後，還有一人被埋時繩索繞頸。這些人顯然是被凌虐及處決。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也猛烈抨擊俄羅斯，他在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯只留下死亡和痛苦。他們是殺人犯、施虐者。」他還說，當地發現超過400具遺體，其中甚至包括兒童。