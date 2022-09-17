遊歐洲注意 法國空中交管大罷工 上千航班取消、延誤

法國空中交通管制人員，旅客16日在南特機場查看航班資料。（路透）

CNN報導，法國空中交通管制人員今天展開罷工 ，導致歐洲數千航班取消，並且迫使數以萬計旅客改變行程。

法國空中交管人員展開24小時罷工，影響了歐陸機場 間聯繫，根據法國民航局昨天提供的最新數據，今天將有上千趟航班取消。歐洲最大廉航瑞恩航空（Ryanair）停飛歐洲各地420架航班。英國 廉航公司易捷（EasyJet）也警告航班恐嚴重延誤及中斷。

瑞恩航空指出，該公司取消了420架航班，大部分航班原定行經法國，有8萬名乘客的行程受到影響。

此外，法國航空（Air France）已經宣布，17日取消800航班中約400航班。泛航航空（Transavia）也把今天的航班計畫削減五成，法國航空和泛航航空表示，受影響的乘客將獲得免費改期或全額退款的解決方案。

中央社引述法新社報導，歐洲航管組織（Eurocontrol）表示，歐洲航空飛行發生「嚴重中斷」，截至格林威治時間8時30分，總計有逾50萬分鐘航程遭到延誤。

為了應對罷工，法國民航局已經預防性減少部分航空交通，僅維持最低限度的管制服務。從今年初以來，隨著俄烏衝突和西方制裁俄國的開始，法國能源和食品價格開始加速上漲，導致居民購買力下降。近期，法國已經連續出現了法國國鐵罷工和巴黎戴高樂機場罷工。