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瑞典變天 右派險勝 民眾憂步上美國兩極分化後塵

編譯中心／綜合15日電
瑞典大選確定由右派險勝，右派陣營領袖之一的克里斯特森（前）15日起著手組建新政府。圖為克里斯特森11日在選舉觀察會上發表談話。（路透）
瑞典大選確定由右派險勝，右派陣營領袖之一的克里斯特森（前）15日起著手組建新政府。圖為克里斯特森11日在選舉觀察會上發表談話。（路透）

瑞典大選確定由右派險勝，右派陣營領袖之一的克里斯特森明起著手組建新政府。瑞典「右轉」雖無礙申請加入北約，但有人憂心會像美國一樣社會日趨兩極化。

瑞典國會大選11日登場，因得票過於接近，直到今天數以萬計海外及提前投票的票數完成計票後結果才揭曉，由4個政黨組成的右派聯盟在349個國會席次裡取得176席，擊敗173席的左派。其中極右翼的瑞典民主黨取得73席，成為右派內部最大單一政黨。

「華爾街日報」指出，右派勝出完全得力於植根新納粹運動的瑞典民主黨，席次較上屆大增11席，躍升為僅次於社會民主黨的第二大黨。瑞典過去從沒出現須靠極右翼瑞典民主黨支持而組閣的情況。

今天意識到所屬左派落敗後，總理安德森宣布請辭。儘管社會民主黨從上屆的100席增至這回107席，但仍難挽救左派。目前當家的左派社會民主黨自1930年代以來一直主導瑞典政壇。

雖然右派裡的溫和黨只拿到68席，但分析家們說溫和黨黨魁的克里斯特森，在右派聯盟裡比瑞典民主黨黨魁奧克松更被友黨所接受。

北歐聯合銀行經濟分析師黑格松（Gustav Helgesson）表示，一個相對脆弱的內閣可能意味難以及時應對當前挑戰，預料「右轉」後的瑞典政府會更加強修法、執法來限制移民，投資核電與降低稅收也會是施政重點。

變天不影響瑞典申請入北約。瑞典民主黨雖長年反對加入北約，但在俄羅斯入侵烏克蘭後改弦更張，現已支持加入。

不過，華府智庫大西洋理事會北歐辦公室的專案經理亞當遜（Eric Adamson）說：「僅以個位數席次勝出執政，會造成不穩定，恐讓瑞典更難在北歐、歐盟乃至北約獲得領導地位。」

他說：「瑞典當地有人擔心變得與美國越來越像──兩極化與罵戰激烈，搞得每場選戰都鬥得你死我活。」

瑞典民主黨近年與美國極右翼團體和川普支持者培養關係，取代溫和黨與美國共和黨接觸的角色，溫和黨反而變成與美國民主黨走近。

瑞典上屆2018年選舉花了逾4個月籌組新政府。這次可能為趕上明年1月出任歐盟輪任主席國，加快籌組。

瑞典 民主黨 北約

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