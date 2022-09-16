印度6惡男姦殺賤民姊妹 官員怒詛咒：靈魂在輪迴顫抖

印度6名嫌犯性侵殺害賤民姐妹。（取材自推特）

印度 一對所謂「賤民」身分的姊妹昨天遭人騙到郊野侵犯後殺害，遺體吊在樹上製造自殺假象。案件在印度引起憤怒，警方今天逮捕6名嫌犯，地方首長更矢言讓嫌犯的靈魂在未來「輪迴中都會顫抖」。

事件發生在北方省（Uttar Pradesh）拉基姆普爾凱里縣（Lakhimpur Kheri）。當地警方今天召開記者會，宣布逮捕所有相關嫌疑犯，共計六人，其中一人拒捕遭警開槍擊 傷。

警方表示，遇害姊妹分別為14歲及17歲，昨天接受其中3名嫌犯的邀請同乘機車出遊，不料被載到田裡侵犯。受害姊妹要求兩嫌娶回她們，結果兩嫌叫來其他同夥將她們勒斃，然後吊到樹上，製造兩姊妹上吊自殺的假象。

遇害姊妹的家人與村民昨天在通往城市的道路發動示威，要求警方替她們討回公道。家屬聲稱兩姊妹是被強行押走，而非自願與嫌犯出遊。

有印度媒體指稱，6名嫌犯當中，至少有5名是穆斯林。在印度教徒與穆斯林因歷史淵源造成的長久對立氛圍下，事件也有可能演變成宗教衝突。數名政治人物已呼籲有心人勿藉宗教之名操作政治。

北方省副省長巴札克（Brajesh Pathak）則矢言會加快司法程序，承諾「政府會採取動作，讓加害者的靈魂在未來幾世的輪迴中都會顫抖。」

「賤民」是印度早期種姓制度下被視為社會最低階層的群體，受到各種壓迫與剝削，且世代傳承，子孫都不能翻身。印度獨立後已明文規定廢除「賤民制」。

印度強姦案頻傳，在社會上爭議不斷，圖為8月27日人權團體在新德里街頭表達反對當局輕放強姦穆斯林的罪犯。（美聯社）

根據印度國家犯罪統計局（NCRB）最近公布的資料，印度警方於2021通報了3萬1677宗性侵 案，較前一年增加了19.34%，相當於平均每天87宗。

早在2014年5月，印度北方省也發生一對堂姊妹遭性侵，後來被發現吊死在芒果樹上的案件，事件發生後也震驚各地媒體，當時5名嫌因犯證據不足，以不起訴釋放。