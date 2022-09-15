紐西蘭「人體遺骸手提箱」案 女嫌在南韓被逮等候引渡

紐西蘭8月中發生一戶人家在迷你倉庫拍賣會買到2個手提箱，返家打開後竟發現人類兒童的遺骸，南韓有關單位應紐國警方要求，於15日凌晨在蔚山市逮捕涉案女子。（Getty Images）

紐西蘭8月中發生一戶人家在迷你倉庫拍賣會買到2個手提箱，返家打開後竟發現人類兒童的遺骸。BBC與澳洲特別廣播服務公司（SBS）報導，南韓 有關單位已應紐國警方要求，於15日凌晨逮捕涉案的40多歲女子。

這起震驚紐西蘭全國的事件發生在奧克蘭 南區（South Auckland），一戶人家參觀了當地倉儲公司的設施，購得2個手提箱在內的一拖車物品，直到回家才發現已存放多年的遺骸。紐國警方隨即展開調查，估計2名孩童死亡當時年紀在5歲至10歲。

根據先前報導，這2名遇害的孩童為一男一女，出生地點都是奧克蘭。來自南韓首爾的父母在紐西蘭結婚後，分別於2009及2012年生下2人。媒體當時就指嫌犯據信跟孩童有關，並稱一家人曾在奧克蘭住上幾年，父親在孩子死亡前過世。南韓警方則稱受害人分別為7歲跟10歲，當局也證實遇害孩童一名女性親屬2018年入境，之後就沒有出國的紀錄。

據報導，國際刑警組織（Interpol）對這名具有南韓血統的女子發布了全球通緝令。南韓便衣警察 則於15日凌晨發現她就藏身在蔚山市（Ulsan）的一棟公寓。紐西蘭警方已申請引渡該名女子回國面對審判，並要求她在等待程序跑完期間不得交保。

紐西蘭警方表示，他們跟南韓有關單位在過去三周密切合作以尋找涉案女子。據悉，他們設法指認出遇害孩童的身分後，就把偵查目標鎖定在她的身上。偵緝督察維盧亞（DI Tofilau Fa'amanuia Vaaelua）表示，「這麼短的時間內在海外拘留某人，一切都要歸功於南韓有關單位的協助和我們紐西蘭警察Interpol工作人員的協調」。奧克蘭警方指全案件已交法院審理，不會發表任何進一步評論。