沖繩知事連任 他不要駐日美軍基地留下來

反對美軍基地續留沖繩的現任知事玉城鄧尼連任。(路透)

日本 沖繩縣知事選舉今天結果出爐，由現任知事玉城鄧尼勝選連任。此次選舉最大焦點是美軍普天間基地的去留，攸關日本安保政策，玉城呼籲將基地遷出沖繩，執政黨自民黨支持的前宜野灣市長佐喜真則主張遷至邊野古地區。選舉結果顯示，沖繩民意不希望美軍基地續留，無疑是對岸田政府的挑戰。

在支持者的歡呼聲中，玉城發表勝選演說，強調未來將繼續努力，加強為窮人提供社會保障，並將履行他的競選承諾，更加關注因新冠疫情受到重創的經濟發展。

這次沖繩縣知事選舉攸關日本安全保障政策，因此備受關注。駐日美軍基地七成位於沖繩縣，過往也都是沖繩縣知事選戰中的一大焦點。

玉城鄧尼反對將普天間基地遷往沖繩名護市邊野古地區，要求基地關閉。佐喜真淳則支持中央政府的提議，主張將美軍基地從擁擠的市區遷至邊野古地區。第三名候選人、前眾議院 議員下地幹郎，則希望將基地重新利用為共享的軍事和商業機場。

民調顯示，55％沖繩選民反對美軍基地遷移至邊野古地區，選舉結果也重申這項民意。不過，岸田政府雖受打擊，首相岸田文雄仍將堅持搬遷是「唯一解決方案」。

普天間基地是美軍陸戰隊航空部隊的主要基地，扮演嚇阻中國等威脅的角色。不過，基地位於沖繩宜野灣市市區，長期帶來事故危險及噪音問題。

日美1996年達成歸還普天間基地協議以來，基地遷移爭議讓沖繩民意分裂。在美國眾議院議長裴洛西 於今年8月初訪台後，中國發動大規模軍演並發射彈道飛彈，其中5枚落入靠近沖繩的日本專屬經濟海域（EEZ）。儘管沖繩的鄰近海域緊張情勢加劇，玉城鄧尼仍獲得多數選民的青睞。