我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

沖繩知事連任 他不要駐日美軍基地留下來

編譯中心／綜合11日電
反對美軍基地續留沖繩的現任知事玉城鄧尼連任。(路透)
反對美軍基地續留沖繩的現任知事玉城鄧尼連任。(路透)

日本沖繩縣知事選舉今天結果出爐，由現任知事玉城鄧尼勝選連任。此次選舉最大焦點是美軍普天間基地的去留，攸關日本安保政策，玉城呼籲將基地遷出沖繩，執政黨自民黨支持的前宜野灣市長佐喜真則主張遷至邊野古地區。選舉結果顯示，沖繩民意不希望美軍基地續留，無疑是對岸田政府的挑戰。

在支持者的歡呼聲中，玉城發表勝選演說，強調未來將繼續努力，加強為窮人提供社會保障，並將履行他的競選承諾，更加關注因新冠疫情受到重創的經濟發展。

這次沖繩縣知事選舉攸關日本安全保障政策，因此備受關注。駐日美軍基地七成位於沖繩縣，過往也都是沖繩縣知事選戰中的一大焦點。

玉城鄧尼反對將普天間基地遷往沖繩名護市邊野古地區，要求基地關閉。佐喜真淳則支持中央政府的提議，主張將美軍基地從擁擠的市區遷至邊野古地區。第三名候選人、前眾議院議員下地幹郎，則希望將基地重新利用為共享的軍事和商業機場。

民調顯示，55％沖繩選民反對美軍基地遷移至邊野古地區，選舉結果也重申這項民意。不過，岸田政府雖受打擊，首相岸田文雄仍將堅持搬遷是「唯一解決方案」。

普天間基地是美軍陸戰隊航空部隊的主要基地，扮演嚇阻中國等威脅的角色。不過，基地位於沖繩宜野灣市市區，長期帶來事故危險及噪音問題。

日美1996年達成歸還普天間基地協議以來，基地遷移爭議讓沖繩民意分裂。在美國眾議院議長裴洛西於今年8月初訪台後，中國發動大規模軍演並發射彈道飛彈，其中5枚落入靠近沖繩的日本專屬經濟海域（EEZ）。儘管沖繩的鄰近海域緊張情勢加劇，玉城鄧尼仍獲得多數選民的青睞。

日本 眾議院 裴洛西

上一則

瑞典國會大選 民調：左派陣營微幅領先

下一則

俄軍前線潰逃 普亭卻只顧幫摩天輪剪綵

延伸閱讀

反對美軍基地 沖繩知事勝選連任

反對美軍基地 沖繩知事勝選連任
美軍確認：所有F-35都含有由中國合金製成的部件

美軍確認：所有F-35都含有由中國合金製成的部件
颶風「Kay」降為熱帶氣旋 部分地區雨量達4吋

颶風「Kay」降為熱帶氣旋 部分地區雨量達4吋
娛樂／非裔丈夫魂斷槍下 日嘻哈女王挺BLM

娛樂／非裔丈夫魂斷槍下 日嘻哈女王挺BLM

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年