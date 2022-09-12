瑞典國會大選 民調：左派陣營微幅領先

瑞典國會選舉，兩份出口民調顯示，社會民主黨籍總理安德森所領導的左派陣營以些微優勢領先。(美聯社)

瑞典 今天舉行國會選舉，兩份出口民調 顯示，社會民主黨 籍女性總理安德森（Magdalena Andersson）所領導的左派陣營以些微優勢領先，但民調也指出極右派斬獲不少選票。

瑞典TV4電視台公布的出口民調數據指出，4個左派政黨獲得50.6%的選民支持，4個右派政黨則為48%。瑞典電視台（SVT）的出口民調則顯示，4個左派政黨得到49.8%選民支持，4個右派政黨則有49.2%。

兩份出口民調也指出，民族主義和反移民的瑞典民主黨可能首次成為國內第2大黨，瑞典民主黨在兩份民調分別獲得21.3%與20.5%的支持度。

而瑞典近年槍擊事件日益增加，讓選民感到不安，因此在投票前的競選活動已看到各政黨主張嚴厲打擊幫派犯罪；在俄羅斯入侵烏克蘭後，通貨膨脹與能源危機也成為選戰焦點。

斯德哥爾摩市中心投票站外的一名旅遊顧問、53歲的埃里克森(Malin Ericsson)說：「我非常擔心一個壓迫的、極右派的政府將會上台。」

52歲的小兒科醫生喬治(Erik George)說，他認為競選活動的特點是民粹主義的抬頭。他在投票所：「我認為時代真的很動盪，人們很難搞清楚到底發生什麼事。」

路透指出，隨著家庭與公司面臨持續飆升的電價，以及經濟風暴逐步席捲而來，可望提振社會民主黨總理安德森的支持度，她被視為可信賴的政治人物，比她領導的政黨更受歡迎。