我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

日美等5國擬舉行外長會議助太平洋島國 意圖抗中

編譯中心╱綜合11日電
圖為美國國務卿布林肯（左）7月與日本外務大臣林芳正（右）在美日經濟政策磋商委員會上合影。（美聯社）
圖為美國國務卿布林肯（左）7月與日本外務大臣林芳正（右）在美日經濟政策磋商委員會上合影。（美聯社）

日本、美國、英國、澳洲及紐西蘭5國正協調配合9月將舉行的聯合國大會，在美國紐約舉行外長會議商議協助太平洋島國，意圖對抗在太平洋島國強化影響力的中國。

中央社引述日本讀賣新聞報導，不只一名日本政府相關人士透露這項訊息。日美英澳紐今年6月成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），作為協助太平洋島國的框架持續進行高層級協商。

此次外長會議將把協商層級進一步提升到外長等級，有意在災害對策與海洋監視等領域，探尋強化與太平洋島國合作的可能性。

日本從1997年以來，每3年邀請太平洋島國領袖舉行一次太平洋島國峰會（PALM），藉此深化彼此關係。日本這次也希望活用過去累積的經驗所得，在5國合作中發揮一定影響力。

中國以其巨大經濟力在印度太平洋地區強化存在感，今年4月已跟太平洋島國索羅門群島簽訂安全保障協定；中國外交部長王毅5月在斐濟跟南太10國舉行外長會議；8月也發生索羅門群島拒絕美國巡邏船靠港事件。

美國對中國在太平洋島國強化影響力的現狀強化危機意識，預料將在9月下旬於華盛頓舉行領袖會議，凸顯美國重視太平洋島國的態度。

日本 王毅 澳洲

上一則

英96歲最長壽店員 寵物店鎮店之寶 每周輪3班

下一則

赴日自由行不遠了 防疫管控擬秋冬進一步鬆綁

延伸閱讀

供過於求 日本明年空屋數上看千萬戶

供過於求 日本明年空屋數上看千萬戶
拜登將提振美國生物製造業 美中競爭從科技擴及生技

拜登將提振美國生物製造業 美中競爭從科技擴及生技
日本擬10月解禁入境人數上限 考慮開放免簽證自由行

日本擬10月解禁入境人數上限 考慮開放免簽證自由行
赴日自由行有望？日本政府擬進一步鬆綁觀光

赴日自由行有望？日本政府擬進一步鬆綁觀光

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年