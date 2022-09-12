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巴布亞紐幾內亞7.6地震 屋損山崩造成5死

編譯中心╱綜合11日電
巴布亞紐幾內驚傳強震，可看到路上震出裂痕。(美聯社)
巴布亞紐幾內驚傳強震，可看到路上震出裂痕。(美聯社)

規模7.6強震今天襲擊巴布亞紐幾內亞，毀損建築物並引發山崩，造成至少5死、多人重傷。

中央社引述法新社報導，巴紐北部震央附近的鎮民今天上午感受到劇烈晃動，強震造成道路龜裂，建築物外牆剝落。

國會議員薩旺（Kessy Sawang）表示，至少有兩人死於偏遠山村，另有4人情況危急，已被空運至醫院。

她告訴法新社，「災損普遍」，一場山崩掩埋數間民宅，並使一座村莊「裂開」，人們「沒了房子」。

鄰鎮瓦烏（Wau）則有3名礦工慘遭活埋。

由於災區聯外通訊受限，幾乎沒有政府資源，鋪過路面的道路屈指可數，使得災情評估與救援行動難以進行。

巴布亞紐幾內強震，救災人員搶救受傷民眾。(Getty Images)
巴布亞紐幾內強震，救災人員搶救受傷民眾。(Getty Images)

小型航空公司和傳教團體紛紛投入在崎嶇林地空運傷者的行動。

莫羅貝省（Morobe）救災單位負責人馬桑傑（Charley Masange）告訴美聯社，金礦小鎮瓦烏（Wau）有3人死於山崩，一些人因建物倒塌或瓦礫掉落受傷，若干衛生中心、住宅、鄉間道路和公路受損。

來自東部高地城鎮戈羅卡（Goroka）的影像顯示，當地大學的牆面出現裂縫，窗棚紛紛掉落。

馬當市（Madang）附近一處渡假村的工作人員阿波柯雷（Hivi Apokore）形容晃動「非常劇烈」，「所有東西都像在海上漂一樣」。

距離震央大約480公里外的巴紐首都莫士比港（Port Moresby）都感覺到搖晃。

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