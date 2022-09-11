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瑞典11日大選 左右陣營拉鋸 極右民主黨成造王者

編譯中心／綜合10日電
瑞典溫和黨領袖克里斯特森（左）和現任總理安德森（右）8日出席電視辯論。（路透）
瑞典溫和黨領袖克里斯特森（左）和現任總理安德森（右）8日出席電視辯論。（路透）

瑞典11日迎來史上最激烈議會選舉，瑞典右派陣營可能自老牌執政黨社會民主黨手中接掌政權，極右的瑞典民主黨更有望成為議會第二大黨，成為右派政權的造王者。分析認為，大選將成為未來歐洲多國選舉的風向標，極右派若加入右派陣營執政，將改寫歐洲政治版圖。

瑞典議會共349個議席，目前執政的是以社會民主黨為首的中間偏左陣營，自2014年起執政。根據最新民調，目前執政陣營支持率為49.6%，而右派陣營支持率為49.4%，雙方差距不大，勝負難測。根據瑞典憲法，籌組政府的政黨不必是議會第一大黨，只需在議會取得多數票支持即可。

中央社引述法新社報導，抱持反移民和民族主義立場的瑞典民主黨雖然長久以來被視為政壇孤雛，但受難民危機影響，該黨在2018年大選獲得13%選票，成為議會第三大黨。該黨當前支持率升至21.2%，僅次於社民黨，因此右派若欲出面籌組政府，該黨支持不可或缺。

瑞典目前處在加入北約的微妙過程，現任總理安德森（Magdalena Andersson）就職至今僅9個月，目前獲有選民高度支持。約有55%選民希望她續任總理，僅32%支持保守派溫和黨候選人克里斯特森（Ulf Kristersson）。

但是，社民黨能否繼續執政，關鍵取決於執政聯盟其他三個小黨的選情。據民調結果，左派陣營獲有48.6%到52.6%支持；右派支持率為47.1%到49.6%。左派社民黨可仰仗綠黨、左派黨和中間黨支持；至於右派陣營則包括溫和黨、基督教民主黨、自由黨和瑞典民主黨。

與四年前相同，難民問題再次成為這次選舉的核心議題；俄烏戰事也導致能源價格飆升，攪動本次大選。此外，瑞典槍枝犯罪、幫派暴力事件頻傳，也讓民眾關注政府如何打擊犯罪。這三個議題都是右派選民關注焦點，因此儘管安德森普支持率高，選舉結果仍在未定之天。

瑞典大選兩周後，義大利也將迎來大選，目前極右的義大利兄弟黨選情看好，有望執政。如果瑞典民主黨最終成為議會第二大黨，並加入右派陣營執政，這對於瑞典甚至北歐國家都是巨大衝擊，對歐盟的團結和決策也將帶來更多考驗。

瑞典 民主黨 義大利

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