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伊朗批歐3國聲明「無建設性」 核協議談判又卡關

編譯中心／綜合10日電
伊朗阿拉克（Arak）重水反應爐相關設施的資料照片。（美聯社）
伊朗阿拉克（Arak）重水反應爐相關設施的資料照片。（美聯社）

伊朗外交部今天批評，德國、法國和英國就恢復2015年核協議相關談判所發表的聯合聲明不僅「沒有建設性」，而且「令人遺憾」。

中央社引述法新社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）表示，「令人驚訝和遺憾的是，在外交互動和訊息交流仍在繼續的情況下…完成談判」，且三個歐洲政黨竟然會發表這樣一份「沒有建設性」的聲明。

此前，三國對伊朗尋求恢復核協議的誠意提出「嚴重質疑」，並警告伊朗，稱其立場正危及達成協議的前景。三國稍早表示，德黑蘭「選擇不要抓住這個關鍵的外交機會。相反地，伊朗還繼續升級其核計畫，至超過任何合理民用用途的程度」。

卡納尼說，「建議這三個歐洲國家發揮更積極的作用，提供解決方案，以結束剩餘的少數分歧，而不是進入破壞外交進程的階段。」

卡納尼還說，「令人遺憾的是，這三個歐洲國家在猶太復國主義（Zionist）政權的道路上邁出一步，並讓這種思慮不周的聲明導致談判失敗。」意指伊朗的宿敵、核協議的堅定反對者以色列。

2018年，時任美國總統川普政府退出核協議，並恢復制裁伊朗，導致協議瀕臨瓦解。歐盟協調於去年4月開始磋商恢復協議，但今年3月又陷入停擺。談判中斷數月後，英國、中國、法國、德國、伊朗、俄羅斯稍早恢復談判，美國也間接參與，歐盟於8月8日提出「最終版草案」，並等待德黑蘭回覆。

華盛頓9日表示，伊朗的最新回覆形同「倒退一步」。卡納尼今天則強調，「威脅和制裁」不會「阻止伊朗人民追求他們的權利並保障自身利益」。

此外，阿爾巴尼亞指控伊朗7月發動一樁網路攻擊，7日宣布與伊朗斷交，並下令伊朗外交官和使館人員24小時內離境。阿爾巴尼亞最親近的盟國美國也將這次網路攻擊歸咎於伊朗，並制裁伊朗情報部和情報部長伊斯梅爾•哈提蔔。 

美國8日對4家協助將無人機運往俄羅斯，以供其在烏克蘭戰爭中使用的伊朗公司實施制裁。美國並警告非伊朗公司，不要參與這項貿易。

伊朗 歐盟 德國

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