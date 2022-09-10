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烤肉太日常 土耳其台僑啖三杯雞配蜜餅度中秋

中央社／伊斯坦堡10日專電
土耳其台灣同鄉會10日在伊斯坦堡聚餐慶中秋，現場台灣、土耳其及敘利亞菜色飄香。（中央社）
土耳其台灣同鄉會10日在伊斯坦堡聚餐慶中秋，現場台灣、土耳其及敘利亞菜色飄香。（中央社）

旅居烤肉大國土耳其的台灣人今天歡慶中秋，餐桌不見沙威瑪應景，反而擺出三杯雞、泰式打拋牛及糖醋雞等供眾人解饞，也有台商準備當地美食果仁蜜餅及葡萄葉捲飯，逾30人齊聚一堂話家常。

土耳其約有200名台商、僑胞及學生等，除了國慶日外，大型聚會活動不多，土耳其台灣同鄉會今天於伊斯坦堡舉辦中秋賞月歌唱餐會，聯繫情感。位於首都安卡拉的駐土耳其代表處也聚餐同歡。

僑務委員會僑務顧問周如意四處張羅食材，端出「滿堂彩紅」燒牛肉、「月圓人圓」水煎包等台灣耳熟能詳的菜餚外，也準備敘利亞式香料烤雞腿。另有台商準備果仁蜜餅、葡萄葉捲飯及特製檸檬汁。

現場台灣、土耳其及敘利亞菜色飄香，並穿插卡拉OK歡唱「月亮代表我的心」、「舞女」及90年代流行歌曲等，相當熱鬧。

中秋闔家吃月餅，是華人民間傳統習俗。位處歐亞交界的土耳其，餐桌上也可見新月型的「月餅」。

有一說是，土耳其鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）17世紀大舉入侵奧地利維也納時，奧地利人為了阻止鄂圖曼軍開挖戰壕，放火燒毀城郊，火勢蔓延一度震撼城牆，當地民眾竭力撲滅，城牆才免於崩塌。

奧地利一名麵包師有一天早早到店準備，卻聽到挖掘戰壕聲響，立即通報保衛維也納的指揮官史塔爾赫姆貝格（Gen Guido von Starhemberg）後，奧地利士兵襲擊鄂圖曼軍，戰壕內大量炸藥被引爆，許多鄂圖曼軍人慘死。

維也納遭圍城期間爆發飢荒及傳染病疫情，鄂圖曼軍隊仍久攻不下，最終只能撤退。

麵包師爾後對史塔爾赫姆貝格說，「能參與這場偉大的勝利，讓我很自豪。我想將麵包做成半月型，象徵鄂圖曼帝國旗幟上的新月」。麵包師也拋出要求，「除了我之外沒有人能做這款麵包」。

他不僅因此打響名氣，「月餅」也輾轉成為土耳其國民糕點之一。

中秋月圓人團圓，旅土耳其台灣人10日齊聚伊斯坦堡度佳節，歡唱「月亮代表我的心」等...
中秋月圓人團圓，旅土耳其台灣人10日齊聚伊斯坦堡度佳節，歡唱「月亮代表我的心」等曲，氣氛熱鬧。（中央社）

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