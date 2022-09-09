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歐洲將訂油氣價上限 普亭撂狠話：誰訂就斷供

編譯中心／綜合8日電

俄羅斯總統普亭昨天表示，莫斯科「不可能」被孤立，哪個國家訂定俄國石油和天然氣價格上限，就等著被切斷供應。

中央社引述法新社報導，俄國揮軍入侵烏克蘭逾六個月後，普亭昨在俄國太平洋港市海參崴的「東方經濟論壇」上表示，「不管他們（西方）有多想孤立俄羅斯，那都是不可能的。」俄國面臨西方連串制裁之際，尋求將重心轉向亞洲、中東和非洲盟友。

普亭說，新冠疫情的挑戰已被其他「威脅整個世界」的全球挑戰取代，包括「西方的制裁」。

隨著克里姆林宮與西方國家的關係墜至新低點，普亭多次表示，俄羅斯經濟能熬過制裁。

就在歐盟提議對俄國石油和天然氣訂定價格上限之際，普亭矢言將切斷供應。他說，訂定價格上限「絕對是愚蠢的決定」，「如果違反我國利益，在這個狀況下是經濟利益，我們完全不會供應任何東西。沒有天然氣、沒有石油、沒有煤、沒有燃油，什麼都沒有。」

極度依賴俄羅斯供應的歐洲指責莫斯科把能源當成武器，歐盟執委會主席范德賴恩7日提議成員國同意價格上限。

英國新任首相特拉斯也將宣布控制能源費率計畫，家戶電費預計訂在每年上限2500英鎊（約2875美元）。

普亭 俄國 俄羅斯

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