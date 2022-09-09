查理王儲繼承英國王位 加勒比海掀擺脫君主制聲浪

英國女王逝世，查理王儲將繼位為國王。（新華社）

英國女王 逝世，其子查理王儲繼位為國王，曾為殖民地的加勒比海國家傳出反彈聲浪，政界與運動人士再度呼籲廢除英國君主為國家元首的地位，並要求英國為奴隸制賠償。

路透報導，牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）說，牙買加會悼念在位70年的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）；安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）下令降半旗，直到伊麗莎白二世葬禮結束為止。

但在加勒比海一些角落，有些人對遠在天邊的君主在21世紀應扮演的角色存有疑慮。

今年稍早，一些大英國協領袖在盧安達首都基加利（Kigali）舉辦的峰會上，對伊麗莎白二世將大英國協的領導權交給查理王儲感到不安。

今年3月，現為王位繼承人的威廉 王子（Prince William）和妻子凱特 （Kate）到貝里斯、牙買加與巴哈馬訪問8天，也面臨要求為奴隸制賠償與道歉的聲浪。

擔任巴哈馬國家賠償委員會（Bahamas National Reparations Committee）主席的44歲學者霍爾-康貝爾（Niambi Hall-Campbell）今天說：「隨著君主政體的角色出現改變，我們認為這是一個大好機會，可以推動為這個地區做出賠償的討論。」

霍爾-康貝爾向女王的家人表示哀悼，並提到查理王儲去年在紀念巴貝多擺脫英國統治成為共和國的典禮上，承認有「駭人聽聞的奴隸制暴行」。

她說，她希望查理王儲能發揮領導力，反映「順應時代要求的正義。那樣的正義就是補償正義」。

在15到19世紀，有超過1000萬名非洲人戴上鐐銬，被捲入歐洲國家在大西洋的奴隸買賣。能在嚴苛旅途中存活下來的人，最後被迫在加勒比海與美洲的農園勞動。

主張賠償的牙買加運動人士韓密爾頓（Rosalea Hamilton）說，查理王儲在基加利會議上發言時，提到他對奴隸制感到悲痛，令人「懷抱一絲希望，期待他從歷史學到教訓，了解『直到今日』仍有許多國家因此承受痛苦的衝擊，並回應大家提出的賠償要求」。

查理王儲當時在基加利演講，並未提到賠償一事。

在威廉與凱特訪問期間，韓密爾頓協調組織的「提倡者網絡」（Advocates Network）發表公開信，要求「道歉並賠償」。韓密爾頓還說，女王的孫子有機會領導關於賠償的對話。

牙買加政府去年表示，約有60萬名非洲人被強制帶到蔗田與香蕉園工作，替英國奴隸主人創造財富，為此宣布要求英國賠償的計畫。

巴貝多的「加勒比海和平與整合運動」（Caribbean Movement for Peace and Integration）秘書長鄧尼（David Denny）說：「無論是誰坐上這個位置，都應該要求他讓王室賠償非洲人。」

他說：「我們都應該努力廢除王室作為國家元首的地位。」

牙買加已宣告，可能不久後將跟隨巴貝多的腳步，擺脫王室統治。這兩個國家仍是大英國協成員。

8月執行的民調顯示，56%的牙買加人支持廢除英國君主的國家元首地位。