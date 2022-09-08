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日本觀光鬆綁 須申請簽證 業界不看好觀光客大增

編譯中心／綜合7日電
日本放寬外國觀光客入境，但因為必須申請簽證，旅遊業認為恐無法帶動觀光客大幅增加。（歐新社）
日本放寬外國觀光客入境，但因為必須申請簽證，旅遊業認為恐無法帶動觀光客大幅增加。（歐新社）

日本7日起放寬外國觀光客入境，雖然仍不開放自由行，但允許無導遊陪同的旅行團。不過，因為必須申請簽證，旅遊業者雖有所期待，但也認為此次鬆綁恐無法帶動觀光客大幅增加。

中央社報導，根據日本政府國土交通省觀光廳修正後的指引，這波鬆綁仍不開放外國觀光客自由行，僅限由旅行社安排好「機加酒」（確定的來回航班與在日本每天住宿地點）的團體客入境。

不過，跟6月10日開放團客入境必須事先決定所有觀光行程略有不同，今天起允許團客可自行安排觀光行程與用餐等。

日本共同社報導，日本政府從今天開始進一步放寬邊境管控措施，包括返日的日本人在內，每天入境人數從現行2萬人提高到5萬人，且鬆綁觀光限制。

加上首相岸田文雄相繼宣布與病毒共存的相關對策，例如縮短境內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離期等，鬆綁邊境管控也有在觀光層面盼外國觀光客復甦意圖。

不過，因為仍保留外國觀光客必須事先申請簽證等限制，在COVID-19疫情前入境觀光客居首位的中國觀光客，目前也看不到有回復跡象，有看法認為，這次鬆綁措施無法帶動外國觀光客大幅增加，也因此有關外國觀光客帶來的境內消費等經濟效果似乎有限。

觀光 日本 邊境

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