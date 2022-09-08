我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

金價飆漲 巴西非法採礦激增 重創亞馬遜雨林

編譯中心╱綜合7日電

由於黃金價格急劇上漲，促使巴西非法採礦活動激增，其中大多在亞馬遜雨林。

中央社引述法新社報導，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行將國際黃金價格推升至歷史高點以來，巴西的黃金產量飆升。去年，巴西是全球第14大黃金生產國。

米納斯吉拉斯聯邦大學研究發現，巴西去年生產的112公噸黃金中，至少有7%屬非法，25%可能非法。

研究指出：「從2020年至2021年，非法黃金產量增加了44%。」此一趨勢在2022年前6個月基本上未變。

根據巴西國家太空署衛星監測，在豐厚的利益驅使下，巴西亞馬遜地區掀起淘金熱，使得這個地區去年有121平方公裡的森林因採礦而遭砍伐，創下紀錄。

研究發現，亞馬遜地區因採礦而遭砍伐的森林至少有23%位於原住民保護區、生態保護區或其他受到官方保護的土地上。亞馬遜地區是應對氣候變遷的關鍵緩衝地帶。

聯邦檢察官敦促總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府採取行動，對黃金來源採取更嚴格的管控措施。亞馬遜雨林遭破壞速度加劇，使巴西政府面臨國際批評。

研究顯示，檢方估計，從2021年1月至2022年6月，非法淘金對社會和環境造成的損失達75億美元。

研究第一作者曼佐利（Bruno Manzolli）說：「非法淘金對亞馬遜的危害影響到每個人…但這些行為產生的利益僅集中在少數人身上。」

巴西 亞馬遜 金價

上一則

烏核廠僵局持續 專家警告「福島類型事態」

下一則

「令美帝肝膽俱裂」 北韓主播李春姬獲授國家英雄

延伸閱讀

訪巴西被拍底褲 喜萊莉改穿褲裝 竟成經典裝扮

訪巴西被拍底褲 喜萊莉改穿褲裝 竟成經典裝扮
巴西獨立200年 政客短視…工業化程度低、經濟難自主

巴西獨立200年 政客短視…工業化程度低、經濟難自主
喜萊莉「褲裝」經典裝扮 是因為那年底褲不慎走光…

喜萊莉「褲裝」經典裝扮 是因為那年底褲不慎走光…
不准沒附充電頭 巴西要蘋果停售iPhone 開罰238萬美元

不准沒附充電頭 巴西要蘋果停售iPhone 開罰238萬美元

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。（取材自Instagram）

泰國夜店玩太嗨 火辣DJ脫衣解扣讓客人塞錢

2022-08-16 02:00
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？