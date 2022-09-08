金價飆漲 巴西非法採礦激增 重創亞馬遜雨林

由於黃金價 格急劇上漲，促使巴西 非法採礦活動激增，其中大多在亞馬遜 雨林。

中央社引述法新社報導，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行將國際黃金價格推升至歷史高點以來，巴西的黃金產量飆升。去年，巴西是全球第14大黃金生產國。

米納斯吉拉斯聯邦大學研究發現，巴西去年生產的112公噸黃金中，至少有7%屬非法，25%可能非法。

研究指出：「從2020年至2021年，非法黃金產量增加了44%。」此一趨勢在2022年前6個月基本上未變。

根據巴西國家太空署衛星監測，在豐厚的利益驅使下，巴西亞馬遜地區掀起淘金熱，使得這個地區去年有121平方公裡的森林因採礦而遭砍伐，創下紀錄。

研究發現，亞馬遜地區因採礦而遭砍伐的森林至少有23%位於原住民保護區、生態保護區或其他受到官方保護的土地上。亞馬遜地區是應對氣候變遷的關鍵緩衝地帶。

聯邦檢察官敦促總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府採取行動，對黃金來源採取更嚴格的管控措施。亞馬遜雨林遭破壞速度加劇，使巴西政府面臨國際批評。

研究顯示，檢方估計，從2021年1月至2022年6月，非法淘金對社會和環境造成的損失達75億美元。

研究第一作者曼佐利（Bruno Manzolli）說：「非法淘金對亞馬遜的危害影響到每個人…但這些行為產生的利益僅集中在少數人身上。」