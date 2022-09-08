「令美帝肝膽俱裂」 北韓主播李春姬獲授國家英雄

經常穿著粉紅色韓服播報新聞的北韓國寶級播報員李春姬。(取材自百度)

在北韓 (朝鮮)成立紀念日即將到來之際，北韓國寶級播音員李春姬被授予「英雄」榮譽稱號。

朝中社報導，當地時間9月6日，北韓中央放送委員會委員長金紀龍向李春姬授予了這一榮譽稱號，北韓勞動黨中央政治局常委、國最高人民會議常任委員會委員長崔龍海出席活動。

出生於1943年7月的李春姬，是北韓中央電視台著名新聞主播，因其慷慨激昂的播報語氣口吻而著名。先前已榮獲北韓播音員最高榮譽的「人民播音員」稱號和「努力英雄」稱號。

公開資料顯示，李春姬出生在貧困勞動家庭，因為其家庭階級政治成份關係，受到北韓政府培養，平壤 話劇電影 大學演員系畢業後，1971年2月進入北韓中央電視台擔任播音員，1974年起擔當主播，數十年來一直受到北韓政府重用。

「北韓畫報」曾介紹李春姬，說她「嗓音強勁有魄力，且號召力極強，擁有出眾的口才，每當發表聲明、講話時，能讓美帝國主義者們肝膽俱裂」等。李春姬大多著粉色系韓服播報新聞，因此她又有「粉紅女士」之稱。