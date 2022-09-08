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瑞士嚴控供暖 違者恐罰款或坐牢

編譯中心╱綜合7日電
歐洲能源價格漲不停飆新高，推升電價攀高。（路透）
歐洲能源價格漲不停飆新高，推升電價攀高。（路透）

瑞士政府採取嚴厲措施以緩解席捲歐洲的能源危機，今年冬天違反政府供暖規定的人可能被處以罰款或甚至坐牢。

瑞士報紙Blick報導，根據新政府條例準備推出的規定，配備天然氣供暖系統的建築只能溫暖房間最高至66.2℉(19℃)，熱水只能被加熱最高至140℉(60℃)，輻射式暖器禁用，游泳池與桑拿室同樣將必須維持寒冷。

報導指出，違反規定的民眾可能面臨高達每天180個處罰單位的罰款或最終鋃鐺入獄服刑3年，取決於違規嚴重性跟肇事者的經濟狀況。據瑞士聯邦財政部發言人說法，每日罰款費率最低可能為30瑞士法郎，最高為3000瑞士法郎（折合約30.6至3065美元）。

據報導，公用事業公司跟其他產業故意超過自身天氣配額的話，有可能面臨甚至更嚴厲的處罰，但並未談論細節。

瑞士政府表示，並未計畫派出警察進到每一戶人家。聯邦經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）日前在記者會指出，「我們不是個警察國家」，但補充指執法部門是有可能「抽查」。各邦現必須在22日前遞交關於政府條例草案的建議與疑慮。

此外，歐盟能源部長9日將開會急商能源問題解決方案，輪值主席國捷克希望討論為俄羅斯天然氣價格設定上限。捷克貿工部長西克拉（Jozef Sikela）7日更表示，俄氣限價措施是一種政治工具，並非解決方案。

西克拉在捷克參議院經濟委員會會議上說：「在我看來，這是個沒有建設性的提案。它比較像是針對俄國的另一種制裁，而非針對當前歐洲能源危機的解決方案。我們現在不想準備實施更多制裁，而是要解決能源問題。」

歐盟能源部長9日將討論讓天然氣與電價脫鉤、碳排配額以及對能源公司獲利徵收暴利稅等議題。

天然氣 警察 能源部

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