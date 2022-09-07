加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌落網

兄弟檔兇嫌達米恩(左)死亡，邁爾斯(右)落網。（Getty Images）

加拿大皇家 騎警(Royal Canadian Mounted Police，RCMP)7日宣布，薩克其萬省(Saskatchewan)4日發生的10人死亡的歹徒持刀隨機殺人案，經過三天追緝，第二名兇嫌已經落網。

加拿大皇家騎警在聲明中表示，兩名兇嫌為兄弟，32歲的邁爾斯‧桑德森(Myles Sanderson)當地時間7日下午3時30分左右在薩克其萬省羅瑟恩(Rosthern)被捕；另一名兇嫌為30歲的達米恩‧桑德森(Damien Sanderson)，遺體5日在兇殺案發生地點附近被人發現。警方正在調查達米恩‧桑德森是否被哥哥殺死。

加拿大4日發生的10人死亡的歹徒持刀隨機殺人案。(美聯社)

加拿大美洲原住民 「詹姆士史密斯克里部落國」(James Smith Cree Nation)社區以及薩克其萬省小鎮韋爾登(Weldon)，4日驚傳歹徒持刀連續殺人案，至少造成10人死亡，15人受傷。案發之後，加拿大警方對兄弟檔兇嫌展開全面追緝，上街隨機殺人的作案動機究竟為何，引起各界討論。

邁爾斯‧桑德森為前科犯，曾有59項罪名遭到定罪，長期有暴力傾向。因為攻擊罪、搶劫罪而被判坐牢四年的邁爾斯‧桑德森，今年2月獲得假釋委員會同意假釋，但因違反假釋規定，從5月之後便被警方通緝。

根據法院紀錄，這個周末期間遭到桑德森兄弟殺害的一名受害者，7年之前就曾被邁爾斯．桑德森持刀刺傷。

加拿大公共安全部長曼迪奇諾(Marco Mendicino)表示，將針對假釋委員會對邁爾斯‧桑德森的評估展開調查。曼迪奇諾說：「我想知道基於哪些原因決定釋放。發生如此事件讓我非常憂心，整個社區變得天翻地覆。」

薩克其萬省法醫服務處(Saskatchewan Coroner's Service)指出，死者當中有九人來自詹姆士史密斯克里部落國，年齡在23歲至66歲之間，另外一名78歲男子則來自韋爾登。

根據法院紀錄，邁爾斯‧桑德森絕大多數前科都是在酒醉時犯下。他曾對保釋官坦承，成癮惡習經常讓他失去理智。法院紀錄顯示，邁爾斯‧桑德森數度飲酒、嗑藥，明顯觸犯法院命令。