30年最猛物價 葡萄牙加碼24億元補助民生

物價突飛猛漲，葡萄牙加碼逾24億歐元民生補助方案，以幫助家庭因應物價飆漲。(美聯社)

葡萄牙昨天公布一項總額24億元(歐元，下同，約24億美元）的補助方案，以幫助家庭因應物價飆漲，當中包括削減能源稅賦。

中央社引述法新社報導，葡萄牙政府表示，將向每月稅前收入不超過2700歐元的民眾提供125歐元的一次性給付，外加每個孩子補助50歐元。

另外，退休民眾將收到額外一筆一次性給付，金額為每月所領退休金 的一半。

這批補助是今年已宣布的16億歐元方案之外再加碼。

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）在記者會中表示：「我們已有30年未曾遇到這樣的生活費突然上漲。」他呼籲「小心別助長通膨攀升」。

在國會擁有絕對多數的葡萄牙政府，也要求議員投票支持將電力增值稅從13%降至6%，並將燃料稅減免期限延長至年底。

柯斯塔還宣布明年租金 漲幅上限為2%，並將公共運輸票價凍漲。

此外，歐洲能源通膨危機引發社會動盪不安。日前捷克極右派人士開了第一槍，號召7萬人在首都布拉格市中心發起反政府、反歐盟示威，是俄烏戰爭以來歐洲最大規模的示威之一。緊接著義大利 民眾上街燒電費帳單，抗議能源和食品價格上漲。德國也有數千人抗議生活成本昂貴，認為政府的援助措施不足。