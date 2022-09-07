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經費漲逾6倍 安倍國葬16億日圓挨轟

編譯中心╱綜合6日電
日本民眾高舉看板抗議，反對為前首相安倍晉三舉行國葬。（美聯社）
日本民眾高舉看板抗議，反對為前首相安倍晉三舉行國葬。（美聯社）

日本前首相安倍晉三「國葬」，當局原先僅公布約2億5000萬日圓(約178萬美元)花費，表示將在國葬後再公布總額，但6日轉向公布經費總額估逾16億日圓(約1140萬美元)，金額一口氣暴增逾6倍，引發在野黨反彈，將以缺席等方式杯葛。

日媒報導，為追悼輔選時被槍殺的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定在9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本戰後第二次為前首相舉辦國葬。不過，輿論對是否應舉辦國葬意見兩極。

日本政府在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓作為安倍國葬經費，但這並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。

日本政府之前對安倍國葬經費的態度是辦完再精算公布，但因遭受輿論和在野黨批評，改為在國葬舉行前先公布預估總額。政府6日表示，安倍國葬預估總花費16億6000萬日圓，引發在野黨反彈。

日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳說，「6.6倍也好，16億日圓也好，坦白說我不認為這會是最後的數字」。他認為國葬經費可能繼續增加。

在野的共產黨委員長志位和夫說，這種違憲又無法源依據的「國葬」，完全不該用到人民血汗錢。他在推文最後附上「#停辦違憲國葬」的標籤。

產經新聞報導，社民黨黨魁福島瑞穗也反對舉辦安倍國葬，「有可能於法無據也違憲」，她表示社民黨原則上將缺席國葬。福島說，在超過半數國民反對舉辦國葬的情況下，她也不能出席。

共產黨、令和新選組等在野黨已表明將缺席。

不過日本內閣官房長官松野博一表示，海外多國派出超過190個代表團出席國葬，日本需要接待的首腦級代表團預料逾50團。追加撥款當中包括占近半的保安費用。

安倍 日本 共產黨

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