英內閣創紀錄 4大天王首無白人男性

英國首相特拉斯任命夸騰（左圖起）為財政大臣、布瑞弗曼為內政大臣、柯維立為外交大臣，這是英國內閣包括首相在內的四個最高職位，首次沒有一個白人男性。(取材自取材自維基百科、臉書)

英國 新首相特拉斯 （Liz Truss）今天任命夸騰為財政大臣、柯維立為外交大臣、布瑞弗曼為內政大臣，使得英國內閣包括首相在內的四個最高職位首次沒有一個白人男性，創英國紀錄。

柯維立（James Cleverly）是英國與非洲獅子山混血，布瑞弗曼（Suella Braverman）是印度裔，雙親分別來自肯亞和模里西斯，夸騰（Kwasi Kwarteng）則是英國首位非裔財政大臣。特拉斯任命部會首長的多樣性，贏得了某些方面的讚揚。

柯維立過去曾公開談論過身為混血兒遭到霸凌的經驗，並在保守黨會議上講述該黨應如何贏得非裔選民支持。夸騰的父母是來自非洲迦納的移民，他曾寫過一本書，探討大英帝國在伊拉克、克什米爾、緬甸、蘇丹、奈及利亞和香港等前殖民地的統治。

占英國總人口約0.3%的保守黨成員，整體而言年紀較大、較富裕、95%是白人且較偏右。政府資料顯示，住在英格蘭和威爾斯的民眾近85%認為自己是白人。

前首相強生的前種族事務顧問卡蘇姆（Samuel Kasumu）告訴衛報：「新內閣再次提醒人們，來自不同背景的人都可以在保守黨內青雲直上。」

衛報還披露，特拉斯內閣成員裡不會有這次角逐黨魁勁敵的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。蘇納克稍早前也表態，不會入閣。

然而並非每個人都顯得很信服。英國每日郵報一則頭條標題悲嘆宣告：「特拉斯對多元化新政府作最後潤色：國家重要職位白人男性沒份。」

今天卸下首相職務的強生，也有相當多元化的高層部會首長陣容。內政大臣巴特爾（Priti Patel）是首位擔任此職務的印度裔英國國會議員，而他擔任首相期間的三位財政大臣，包括兩名南亞裔男性，另一人有中東庫德族背景。身為女性的特拉斯則是他的外交大臣。

有些人指出，儘管種族多樣化，但特拉斯可能任命的高層首長皆來自保守黨右翼。誇騰曾推動英國快速離開歐盟（EU），布瑞弗曼則曾說過，學校或許能合法地忽略非常規性別和跨性別學生較喜歡使用的代名詞。

47歲的特拉斯已承諾把減少非法移民 作為優先要務，確保繼續執行現有政策，將乘船進入英國尋求庇護的盧安達人遣返。

在野的中間偏左工黨擁有更多種族和性別多元化國會議員，不過這些人在該黨的最高職位中所占比例較小。

工黨國會議員柯多瓦（Marsha de Cordova）表示，儘管特拉斯的內閣料將會呈現多元化，「它將是人們記憶中最右翼的一個內閣，所擁抱的政治議程將攻擊勞動民眾的權利，尤其是少數族裔的權利」。