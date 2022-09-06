英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

特拉斯5日當選新一任英國首相，6日她將接受伊莉莎白二世女王任命。（路透）

「抗中鐵娘子入主唐寧街10號。」英國新任首相5日公布，選前民調一路領先的外交大臣特拉斯（Liz Truss）勝出，入主唐寧街10號，同時也成為英國史上第三任女性首相。她預計將於6日前往蘇格蘭巴勒莫（Balmoral）城堡覲見英國女王 伊莉莎白二世並接受任命、7日她將首次以首相身分至國會報告。勝利的喜悅過後，特拉斯馬上要面對一連串棘手難題，其中經濟問題可說是重中之重：英國經濟仍未從疫情衝擊中復甦、緊隨著烏俄戰爭對能源的衝擊到來，飆破10%的通膨指數來到40年新高；此外國民健保署（NHS）不堪重負、保守黨內部調查前首相強生、「北愛爾蘭議定書」、蘇格蘭獨立、氣候問題、以及英國是否（以及如何）持續對烏克蘭 的支持，在在都考驗特拉斯的智慧與能力；而特拉斯自外相任上即對中國展現的強硬立場，隨著她進入權力中心，也意味著未來英國外交戰略布局的改變。

現今的英國可說是陷入了自1979年柴契爾時代以來最大的經濟挑戰，而保守黨人亦期望有「當代鐵娘子」之稱的特拉斯像前首相柴契爾夫人一樣，以大膽的改革扭轉國家頹勢；而特拉斯在競選期間亦表示自己將啟動「柴契爾計畫」，實踐300億規模的減稅措施，包括取消NHS費用及公司稅的調漲、調降商業稅等等，此外BBC報導，特拉斯已擬定能源價格凍漲計畫，預計向能源公司提供政府貸款擔保，兩年的花費預計將高達1000億英鎊。特拉斯多次強調低稅經濟、相信降低監管的環境能夠有效吸引投資與創業，進而帶動經濟向上。

不過，特拉斯也已在選戰中表示不會削減公共開支，因此她的降低稅收政策即代表政府高額借貸，同時美國Fed連連宣布升息，也代表債務利率隨之升高，英國政府的支出預計將更加沉重——特拉斯表明此時的英國格外需要大膽的改革，她擘畫的經濟前景是否能夠成為現實？而特拉斯的經濟政策此前被首相競爭對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）批為「盲目」、警告將加劇通膨問題、以及導致外資拋售英國資產，實現的會不會反而是他的警告？

北愛爾蘭貝爾法斯特街頭，慶祝特拉斯勝選的街頭藝術創作。（Getty Images）

英國新任首相5日公布，選前民調一路領先的外交大臣特拉斯勝出。右為特拉斯丈夫歐里瑞。 （歐新社）

特拉斯對外以強硬形象著稱。圖為2021年，特拉斯前往愛沙尼亞探訪駐當地的北約軍隊。 （取材自英國陸軍皇家坦克團）

另一方面，NHS負荷嚴重、醫護人力短缺、公立醫院人滿為患、病患治療延誤，加之薪資調漲幅度不足致使工會醞釀罷工，如何在英國人生活成本劇烈上升之際，仍能維護公共醫療體系的運作不致崩潰，同樣考驗著特拉斯與她的新任內閣。

還有特拉斯外相任內起草的「北愛爾蘭議定書」，其存廢或是重新談判攸關英國脫歐之後，與歐盟 之間的關係互動；在強生政府傾向推翻「北愛議定書」之後，與歐洲的談判陷入停頓。特拉斯的當選意味著英國當局的主張不會改變，而她一貫的強勢、好鬥形象也史歐盟心懷疑慮，增添英國與歐盟談判之間的變數。此前特拉斯曾在每日電訊報撰文表示希望針對英國送往北愛爾蘭的貨物，改採紅綠兩色關務通道，以後續是否送往歐盟來區分，但歐盟方認為英國單方面改變協議，因而對此不滿。

即使英國已經完成脫歐，但在經濟上仍受歐洲大陸影響，從食品、日用品的進出口，以至於能源——雖然英國並不像德國等歐陸國家高度仰賴俄羅斯管線天然氣，因而能夠比歐洲國家更快、更有效進行對俄制裁，但是德國等國為尋求俄國天然氣替代來源，而將需求轉向挪威，便衝擊了依賴挪威天然氣的英國能源價格。俄烏戰爭所帶來的能源問題，也形同促使英國加快能源轉型、轉向再生能源—–英國目前的再生能源約占全國發電量40%，以風力為主，能否順利完成2050碳排淨零目標？值得關注。

此外，英國與法國之間，長期因從法國北部加萊偷渡橫越英吉利海峽的移民問題，陷入齟齬，而特拉斯也已表示會在移民問題上對法國保持強硬，英法兩國關係是否增加緊張？未來是否有就移民問題合作的進一步空間？仍有待後續觀察。

由脫歐衍生的「北愛爾蘭議定書」引發大批民眾發動示威。（美聯社）

特拉斯在強生三年的首相任期中，一直在內閣擔任有力執行者。（Getty Images）

除「北愛議定書」牽涉英國與歐盟、與愛爾蘭的外交關係、以及北愛爾蘭意向之外，自英國2016年公投決議脫歐之後，較傾向留歐的蘇格蘭便期望再次啟動獨立公投，而在選舉時特拉斯與蘇納克兩位候選人都已表示不贊同蘇格蘭獨立、將極力爭取蘇格蘭續留大不列顛。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）早在6月表示預計於2023年10月舉行第二次的獨立公投，英國最高法院將在2022年10月裁決蘇格蘭議會是否能夠在沒有英國國會的允許下，逕行舉行獨立公投，而若結果是肯定的，接下來該以什麼樣的態度處置公投以及後續的蘇格蘭政策，將是特拉斯的重大考驗。

特拉斯在選舉中斬獲57%的支持度，雖力壓對手蘇納克，但略低於選前民調的6成以上支持率；選後特拉斯需要做的是盡速重新團結保守黨，對民調節節下滑的保守黨來說，此時最不需要的是內部又一次的政見之爭，但隨著首相選舉落幕，英國國會也將開始調查強生是否在其首相任內對國會做出誤導，而若國會要對強生做出懲處，特拉斯要面臨的問題就是：如何、以及是否指示保守黨議員投票？

強生在保守黨基層依然廣受歡迎，若特拉斯任黨籍議員做出懲處強生的決議，可能觸怒支持強生的黨員，但若指示投票反對，也可能被指責掩蓋前黨魁的不當行為。

國民健保署（NHS）負荷嚴重、醫護人力短缺、公立醫院人滿為患、病患治療延誤，加之薪資調漲幅度不足致使工會醞釀罷工。（歐新社）

（美聯社）

如何處理蘇格蘭第二次獨立公投以及蘇格蘭政策，將是特拉斯的重大考驗。（美聯社）

目前，已確定蘇納克不會入閣，而商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）將接替財政大臣之位、還有特拉斯在黨魁初選時的對手、英國總檢察長布雷弗曼（Suella Braverman）將出任內政大臣、教育大臣柯維立（James Cleverly）將接替特拉斯的外相位置，新的特拉斯內閣正在成形，而泰晤士報8月29日報導，特拉斯承諾當選首相之後重新檢視2021年的「國防、安全及外交政策綜合評估」，預計將中國改列為與俄羅斯同等級的「迫切威脅」（acute threat），這代表英國與中國的經濟夥伴關係將停止，而中國外交部也對此表達不滿。

事實上，特拉斯在俄烏2月開戰之後，除大力對烏克蘭提供支持之外，亦曾對英國議會表示需汲取烏克蘭的教訓，須盡早提供台灣足以防衛中國威脅的武器和相關訓練。在生活重壓之下，英國民間對烏克蘭的同情是否會持續？特拉斯政府將持續給予烏克蘭援助，民眾會否繼續支持？而對台灣的軍事幫助，是否也能夠得到議會與人民的相挺？特拉斯在外相任內，力主英國加入CPTPP，亦在AUKUS美英澳三方聯盟的成立中牽線奔走，在她成為首相之後，英國在外交、對美關係、以及印太區域會否有更新的突破？

若特拉斯所主張的低稅經濟、以及她信仰的新自由主義，帶領英國跨越此刻的經濟難關，一如柴契爾夫人在1980年代的領導表現，那麼也就可以期待保守黨以及她個人繼續長期執政，英國脫歐之後在國際體系中的重新定位也值得持續關注。但在此之前，在特拉斯眼前的，是種種複雜難解的關卡，英國民眾對已經執政12年的保守黨支持度驟降，在2024年國會大選（如果沒有提前）之前，特拉斯必須發揮她在內閣時即已聞名的執行力，帶領英國重返榮景。