IG涉洩兒少個資 愛爾蘭罰4億

Instagram不當處理兒少用戶個資，遭到愛爾蘭當局重罰。（路透）

愛爾蘭資料保護委員會5日表示，已經對社群媒體 Instagram做出4億500萬歐元（約4億340萬美元）的創新高紀錄罰款決定，原因是Instagram違反兒少用戶個資 處理的相關規定。

中央社引述法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會透過聲明指出：「我們通過最終決定，其中確實包含4億500萬歐元的罰款。」先前一項調查發現Instagram不當處理青少年用戶的個資，違反了嚴格的歐盟 （European Union）資料隱私規範。

美聯社報導，Instagram的母公司Meta表示，「我們不同意這筆罰款的算法，並打算提出上訴」。Meta官員告訴BBC，這項調查是關於一年多前更新的舊設置，但之後已發布了許多新功能，藉此幫助保護青少年的安全和他們訊息的私密性。

愛爾蘭資料保護委員會的調查著重在Instagram如何顯示13歲至17歲用戶的詳細個資，其中包括電子郵件地址和電話號碼。Instagram用戶的最低年齡限制為13歲。

BBC報導，Instagram長期遭到投訴，內容涉及兒童數據，尤其是兒童的電話號碼和電子郵件地址。全國防止虐待兒童協會兒童安全線上政策負責人伯羅斯談到這筆罰款表示，這具有重大的保護意義，裁決表現了有效執法如何在社群媒體上保護兒童。他也說，現在應該由新首相兌現承諾。