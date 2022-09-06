我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

IG涉洩兒少個資 愛爾蘭罰4億

編譯中心／綜合5日電
Instagram不當處理兒少用戶個資，遭到愛爾蘭當局重罰。（路透）
Instagram不當處理兒少用戶個資，遭到愛爾蘭當局重罰。（路透）

愛爾蘭資料保護委員會5日表示，已經對社群媒體Instagram做出4億500萬歐元（約4億340萬美元）的創新高紀錄罰款決定，原因是Instagram違反兒少用戶個資處理的相關規定。

中央社引述法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會透過聲明指出：「我們通過最終決定，其中確實包含4億500萬歐元的罰款。」先前一項調查發現Instagram不當處理青少年用戶的個資，違反了嚴格的歐盟（European Union）資料隱私規範。

美聯社報導，Instagram的母公司Meta表示，「我們不同意這筆罰款的算法，並打算提出上訴」。Meta官員告訴BBC，這項調查是關於一年多前更新的舊設置，但之後已發布了許多新功能，藉此幫助保護青少年的安全和他們訊息的私密性。

愛爾蘭資料保護委員會的調查著重在Instagram如何顯示13歲至17歲用戶的詳細個資，其中包括電子郵件地址和電話號碼。Instagram用戶的最低年齡限制為13歲。

BBC報導，Instagram長期遭到投訴，內容涉及兒童數據，尤其是兒童的電話號碼和電子郵件地址。全國防止虐待兒童協會兒童安全線上政策負責人伯羅斯談到這筆罰款表示，這具有重大的保護意義，裁決表現了有效執法如何在社群媒體上保護兒童。他也說，現在應該由新首相兌現承諾。

社群媒體 個資 歐盟

上一則

入獄不到2周 大馬前首相納吉盼皇室特赦

下一則

炸彈客恐攻 俄駐阿使館逾20死

延伸閱讀

Meta員工爆 查克柏格頭像改40次才造就「元宇宙美學」

Meta員工爆 查克柏格頭像改40次才造就「元宇宙美學」
IG不當處理青少年用戶個資 愛爾蘭重罰4億歐元

IG不當處理青少年用戶個資 愛爾蘭重罰4億歐元
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
法官：華府無權強制公職打疫苗 須終止並撤銷懲處

法官：華府無權強制公職打疫苗 須終止並撤銷懲處

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水