慕尼黑奧運恐攻50年 德認了賠償太晚

德國總統史坦麥爾（右）4日在柏林會見以色列總統赫佐格，認為德國花50年才同意賠償1972年慕尼黑奧運恐攻事件中的以色列罹難者遺屬，真的很可恥。（取材自推特）

德國 總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）5日坦承，德國花50年時間才同意賠償1972年慕尼黑奧運 恐攻事件中的以色列 罹難者遺屬，真的很「可恥」。

中央社引述法新社報導，史坦麥爾站在以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）身旁說：「搞了50年，才在過去幾天達成這項協議，真的很可恥。」這也是首見德國政府承認當年有疏失之責，以致發生慘案。

這場計畫已久的儀式，原有可能因罹難者親屬和德國政府間為賠償爭執不下而告吹，但兩造後來終於達成「歷史澄清、確認和賠償」協議，德國將提供總計2800萬歐元（下同，約2790萬美元）賠償金。

1972年9月5日，8名巴勒斯坦武裝團體「黑色九月」（Black September）的槍手闖進奧運村以色列代表隊住處射殺2人，並劫持另9人作為人質。

當時西德警方營救行動拙劣，導致槍戰中所有9名人質、8名恐怖分子中的5人及1名員警察身亡。原本慕尼黑奧運可彰顯新德國走出二戰納粹屠殺猶太人陰影27年，不料又開啟與以色列的齟齬。

2012年，以色列公布相關的官方文件，包括特別解密的資料和前以色列情報官員說法，狠批當年西德安全部門的表現。

以色列情報機構摩薩德（Mossad）前負責人薩米（Zvi Zamir）當年自慕尼黑返國後表示，西德警方「並沒有為拯救生命付出努力，哪怕一丁點兒都沒有」。

美聯社引述德國內政部資料指出，當年恐攻發生後德國賠償遇害者親屬共約200萬歐元。2002年遇害者遺族又收到額外300萬歐元。

多年來，受害者家屬一直在努力爭取德國正式道歉、取得官方文件還原真相並爭取比最初更多的賠償。直到兩周前，受害者家屬們終於表示，連同已獲得的450萬歐元在內，他們目前共已拿到1000萬歐元。