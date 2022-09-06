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南韓估50年後人口比今年減少27% 高齡者大增

編譯中心／綜合5日電
南韓估計50年後人口將較今年減少27%，65歲以上高齡人口比率估計會從17.5%增至46.4%；圖為示意圖。（取材自Pexels）
南韓估計50年後人口將較今年減少27%，65歲以上高齡人口比率估計會從17.5%增至46.4%；圖為示意圖。（取材自Pexels）

南韓統計廳發布最新評估報告，2070年南韓人口將較今年減少27%，65歲以上高齡人口比率估計會從17.5%增至46.4%，總扶養比增加近2倍，青壯年族群經濟負擔預期將更沉重。

南韓統計廳5日發布最新世界及南韓人口現況與展望報告，報告中提到，全球將在2070年增至103億人口，較今年的79.7億人增加逾23億人，但南韓人口卻呈減勢，將從今年的5200萬人減少27%，降至3800萬人，占全球人口從0.65%降至0.4%。

即使加上北韓人口，至2070年兩韓合計也只有6100萬人。報告指出，繼南韓人口在2020年觸頂轉降後，北韓人口預計也將在2033年達到最高點，之後開始逐年減少。

據統計，南韓去年平均出生率為千分之0.81，遠低於全球平均的千分之2.3，在全球各地出生率中與香港等地是最低的幾個之一。低出生率除了造成整體人口減少，也將為南韓人口結構帶來相當大的變化。

報告推算，南韓65歲以上人口占比將在2069年達到46.4%高點，成為全球200多國中「最老國家」，之後開始逐年減少；15至64歲屬生產年齡人口的比率則將從今年的71%大減24.9個百分點至46.1%。

這也顯示未來南韓青壯年族群的扶養負擔更大，以每100名生產年齡人口所需負擔的幼、少年及高齡人口計算的總扶養比來看，今年每100人需扶養40.8人，到了2070年，每100人將需扶養116.8人，增加近2倍。

其中高齡扶養比從24.6人增至100.6人，可以看出扶養需求主要來自大幅增加的高齡族群。

北韓也面臨人口老化問題，高齡人口占比預期從今年的11.7%增至2070年的46.1%。屆時全球高齡人口預期占20.1%。

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