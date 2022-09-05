加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

「如果達米恩和邁爾斯聽到訊息，請立即自首...」加拿大 中部薩克其萬省（Saskatchewan）在當地9月4日發生刺殺事件，造成10人喪生、15人受傷。10名死者分別在該省2個偏遠社區中共13個不同地點被兇嫌攻擊。警方表示「部分受害者是嫌犯鎖定的目標」，但仍難以研判犯案動機，之中也可能包含被「隨機」殺傷的受害者。目前警方仍持續追捕2名嫌犯，搜索範圍已擴大至緊鄰的廣闊地區。事件發生後，加拿大總理杜魯多 隨即透過推特哀悼，這起刺殺事件「可怕且令人心碎」，表示他和那些失去摯愛者及受害者們同在，也務必將嫌犯繩之以法。由於加拿大過去鮮少發生如此嚴重的殺傷事件，加上嫌犯截至目前仍在逃，因而引起加拿大社會的擔憂。

薩克其萬省加拿大皇家騎警（RCMP）指揮官蘭達‧布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）於記者會上公布兩名嫌疑人身分，分別為31歲的男子達米恩．桑德森（Damien Sanderson）及邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）。華盛頓郵報報導，警方目前仍在調查兩人之間的關係，尤其邁爾斯才在不久之前，被協尋失蹤人口及罪犯的公眾平台「滅罪熱線」（Crime stoppers）列為「通緝中的不法人士」。

10名死者被刺殺的地點，分布在該省兩個偏遠社區——「詹姆士史密斯克里部落國」（ James Smith Cree Nation，簡稱JSCN）和韋爾登（Weldon）——中，共13個不同地點，其中JSCN原住民 自治區已宣布進入緊急狀態。

根據加拿大《環球報》（Global Mail）彙整，皇家騎警是在當地時間早上5時40分收到來自JSCN原住民自治區的多個通報電話，於是在時57分公布兩名嫌犯的照片和名字。在經過幾個小時的調查和統整之後，警方也才在下午的3時45分正式宣布，已知刺殺案造成10死15傷，而嫌犯仍在逃亡中。

（美聯社）

圖為在韋爾登上的調查人員。（美聯社）

警方指出，兩位嫌犯是乘坐一輛黑色日產（Nissan）汽車往首府雷吉納（Regina）方向逃逸，但也警告，也許兩人已更換交通工具或逃跑方向，因此搜索範圍已往西部及東部擴大至艾伯塔省（Alberta）及曼尼托巴省（Manitoba），地區幅員擴及80萬平方英里。

於此同時，加拿大正值勞動節假期，廣受歡迎的加拿大橄欖球聯賽也即將開打。加拿大橄欖球聯盟的薩斯喀徹溫騎手（Saskatchewan Roughriders）和溫尼伯藍色轟炸機隊（Winnipeg Blue Bombers）的比賽將在9月11日於雷吉納的馬賽克體育場登場，警方也將增加警力，以確保球賽能安全進行。

警仍搜尋2嫌下落

目前，截至中午截稿，警方仍在搜尋兩名嫌犯的下落，案情細節仍不明朗。

這一次刺殺案的發生地點分別是：詹姆士史密斯克里部落國和韋爾登，前者擁有約3400人口的原住民社區，後者則是一個約200人的小村莊。根據一個代表薩克其萬省74個原住民的組織——主權原住民聯合會的聲明，認為刺殺案可能與毒品有關。然而，此案嫌犯是否因為毒品、或針對原住民，或有其他犯案動機，一切還需要再調查。

就現有資訊，警方只公布在受害者當中，有部分人士是遭嫌犯鎖定的目標，其他人則是遭隨機攻擊；而薩克其萬省的減罪熱線《Saskatchewan Crime Stoppers》也在今年5月將其中一位嫌犯邁爾斯列為「非法在逃」的通緝對象，但並沒提供通緝原因。不過，警方也向嫌犯呼籲：「如果你們聽到我們的訊息，請立即自首。」

就現有資訊，警方只公布在受害者當中，有部分人士是遭嫌犯鎖定的目標，其他人則是遭隨機攻擊。（美聯社）

刺殺案發生後的周日當天，加拿大社群媒體流傳著案發當下的故事與場景，受害者的身分也接連流傳開來。經過查證之後，美聯社也採訪了受害者的鄰居，鄰居間的關係相對緊密。其中一位居住在韋爾登鎮上的居民羅伯特（Robert Rush）表示，他的70歲鄰居韋斯（Wes Petterson）不幸遭殺害。在羅伯特的形容之下，韋斯為人溫和，「平日連一隻蒼蠅都不會傷害」。

而另一名居民在聽到韋斯遭殺害的消息後，隨即也崩潰表示：「當我還只是小孩的時候，我就認識他了...他就像我的叔叔一樣。他喜歡貓，也為自己手做的果醬而驕傲。他什麼也沒做，他不應該被這樣對待，他是一個好人，是一個善良的人。」

杜魯多出面譴責嫌犯

而薩克其萬省省長和總理杜魯多也出面譴責嫌犯，同時也為死者哀悼。杜魯多在其聲明中提醒人們必須聽執法部門的建議，並且指出政府已經準備提供幫助，「致詹姆士史密斯克里部落國和薩克其萬省人民：你們在我們的心中。在這個困難的時期，我們在這裡支持你們」

此事之所以震驚加拿大，一來是因為這被視為加拿大史上最大規模的襲擊案之一，二來也是相比起槍擊案，類似的大規模刺殺案在加拿大非常少見。圖為在韋爾登案發地點上的警察。（美聯社）

此事之所以震驚加拿大，一來是因為這被視為加拿大史上最大規模的襲擊案之一，二來也是相比起槍擊案，類似的大規模刺殺案在加拿大非常少見。對此，路透也整理從1989年到2020年發生的11起大規模襲擊案件，其中造成至少10人死亡的案件分別發生在1989年12月（槍手在蒙特婁工程學院殺害13為女學生），和2020年4月（槍手偽裝成警察在新斯科細亞省殺害16人）。