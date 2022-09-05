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「將是差勁首相」 逾半英國人不看好特拉斯

編譯中心／綜合4日電

雖然調查顯示，英國保守黨多數黨員支持外交大臣特拉斯任黨魁，但最新民調也顯示，大部分英國人並不看好特拉斯，過半數認為她即使當選也不會是出色的首相。

YouGov在1日公布民調顯示，僅12%英國人預期特拉斯會是好首相或偉大首相，52%預期她是差勁甚或極差勁的領袖。認為她比即將卸任首相強生好或者差的受訪者，各占24%，但受訪者預期她會比柴契爾夫人及之後任何首相更差。

另外，觀察家報報導，忠於強生的特拉斯被資深保守黨員警告，一旦當選組閣時不要只顧維護強生的舊臣；而要延攬資深黨員入閣，包括強生的批評者，以免黨內分裂，影響下次大選贏面。

此外，強生將於6日卸任，不過他的前助理李斯特表示，強生不會就此出局，暗示強生雖被迫下台，有朝一日仍可能重返高位。

李斯特（Edward "Eddie" Lister）多年來一直是強生的親近顧問，並在2020-21年短暫擔任唐寧街首相府幕僚長。他接受天空新聞網訪問時，被問到強生是否可能重新掌權時答道：「也許未來有可能。」李斯特說：「他將會盯著這一切，就像您說的，若未來發生某些事情，若各方逐鹿時有了機會，任何事都可能發生。我不會去預測；我只想說我永遠不會把他排除出局。」

現年58歲、2019年7月起擔任首相的強生曾表示，他下台後將繼續擔任國會議員，並承諾忠於繼任者，但許多人將關注他是否會試圖堅持己意，對新首相造成麻煩。

英國 民調

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