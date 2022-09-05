對中強硬的特拉斯可望接英相 減稅救經濟恐惡化通膨

英國新首相人選揭曉前夕，外交大臣特拉斯5日接受英國廣播公司專訪。（Getty Images）

英國 執政黨保守黨5日將公布新任黨魁選舉結果，華盛頓郵報等英美媒體報導，各項民調均顯示，英國外交大臣特拉斯可望勝出，成為新首相。特拉斯上任後，首先要面對英國數十年來最嚴重的經濟民生危機。此外，她預期對中國展現強硬態度，意味英中合作的「黃金時代」畫下句點。

高盛集團指出，英國的通膨率攀抵10.1%，而且未來很可能升破20%，為1974年以來首見。此外，俄烏戰爭導致歐洲能源價格飆漲，下月起英國家戶每年平均能源花費將達3549英鎊（約4083美元）。另外，英鎊兌美元匯率今年已貶值15%，這讓進口能源和商品成本更高，推升通膨。港口、鐵路和郵局員工薪資已追不上通膨，正在討論大罷工。

英國費利克斯托港口工人上月中旬罷工。高通膨提高生活成本下，英國迭連出現爭取提高工資的罷工運動。（Getty Images）

對於這些逆境，特拉斯開出的藥方是透過減稅和鬆綁法令釋放國家生產潛力，將英國平均成長率提高到2.5%，並藉由支持家庭和企業來解決當前的生活成本危機。她並祭出300億英鎊（約345億美元）的個人和企業減稅以啟動經濟成長、透過供給面改革提升經濟的生產潛力。在央行 升息並縮減資產負債表之際，她也曾表示上將檢討央行的職責。

不過，許多經濟學家、在野黨甚至執政保守黨人士都擔心，她的減稅措施會導致通膨惡化，傷害財政健全，無法讓錢進到急需者的口袋。而且過度放鬆財政限制，將使市場下跌演變成為一場危機。

此外，英國政府在疫情期間大舉借貸支撐經濟，如今國債累積已達國內生產毛額的百分之百。利率上漲，增加借款和還款成本。這些問題環環相扣，很難解決，將對特拉斯形成重大考驗。

另一方面，特拉斯日前說，若擔任首相，將聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。香港「南華早報」今天分析，特拉斯被視為對中國最強硬的現任閣員之一，對北京 當局的批判從不假辭色；外界也預期，特拉斯掌權意味英中合作的「黃金時代」告終。

泰晤士報近日引述特拉斯陣營人士說法報導，一旦當選首相，特拉斯擬推動將中國的威脅等級由「體制競爭者」（systemic competitor），調升至與俄羅斯相同的「迫切威脅」（acute threat）。

「黃金時代」一詞來自英國前財相歐斯本（George Osborne）2015年訪問北京，替中國國家主席習近平同年稍後赴英國國是訪問鋪路時的說法。歐斯本當時稱，英中關係將開啟「黃金時代」。