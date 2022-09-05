布拉格7萬人示威 批當局親西方、促控制能源價格

7萬捷克民眾3日聚集在布拉格的瑟拉斯廣場示威。（歐新社）

俄烏戰爭導致歐洲能源價格高漲。捷克首都布拉格3日有7萬人上街示威，主要不滿政府立場過於親近西方國家，要求總理菲亞拉（Petr Fiala）政府下台；並抗議能源價格居高不下，要求政府採取措施應對。

由極右翼和極左翼人士發起的「捷克優先」示威，訴求包括捷克應保持軍事中立，並確保與包括俄羅斯 在內的天然氣 供應商簽署合同。主辦者之一的哈韋爾（Jiri Havel）表示：「示威目的是要求改變，主要在能源價格方面，特別是電力及天然氣，指情况會在今秋摧毁國家經濟。」

遭西方國家制裁的俄羅斯，以斷供歐洲天然氣作為反擊，導致多國能源價格飆升。當天示威現場有標語寫著「最好的給予烏克蘭人，我們只有兩件毛衣」。

抗議者並要求由保守派總理菲亞拉領導的聯合政府辭職。對此抗議事件，菲亞拉表示每個人都有權示威，但認為抗議活動是親俄勢力召集，指對方靠近極端立場，「這不符合捷克共和國和我們公民的利益」。

在示威前一天，聯合政府才挺過不信任動議，有關投票也突顯歐洲能源危機如何刺激政治不穩。捷克目前擔任歐盟 輪值主席國，計畫下周召開歐盟國家緊急會議，尋求應對能源危機的方法。