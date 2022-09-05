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教宗方濟各坐輪椅主持若望保祿一世宣福禮 起身需攙扶

編譯中心／綜合4日電
最近因膝患而需輪椅代步的天主教教宗方濟各（右），4日在聖伯多祿廣場主持已故教宗若望保祿一世的宣福禮，在台上由助手幫助下從輪椅站起來，儀式全程主要以坐姿主持。（Getty Images）
最近因膝患而需輪椅代步的天主教教宗方濟各（右），4日在聖伯多祿廣場主持已故教宗若望保祿一世的宣福禮，在台上由助手幫助下從輪椅站起來，儀式全程主要以坐姿主持。（Getty Images）

天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場，主持已故教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品慶典彌撒，包括義大利總統馬塔雷拉等成千上萬人冒雨參加這場冊封大典。最近因膝患而需輪椅代步的方濟各，在台上由助手幫助下從輪椅站起來，儀式全程主要以坐姿主持。

中央社引述法新社報導，方濟各在彌撒中表示：「教宗若望保祿帶著微笑，傳達天主的美善。」他說：「一個有著快樂、安詳和微笑臉龐的教會是多麼美麗，它從不關起門來，從不硬著心，從不抱怨或懷恨，不生氣或不耐煩，不給人難看臉色或耽溺過去。」

聖伯多祿大教堂正面，則懸掛代表已故教宗的壁掛。

若望保祿一世是義大利多洛米蒂山區一名砌磚工的兒子，1912年10月17日出生在義北城鎮卡納萊達戈爾多，擔任教宗前曾任威尼斯大主教、樞機主教。1978年8月26日當選教宗，時年65歲，但同年9月28日，他因心臟病去世，在位僅33天，成為當代天主教教會歷史上任職時間最短的教宗。

若望保祿一世也是截至目前，最後一位擔任教宗的義大利人。他被認為是一位尋求和睦、謙遜且簡樸以及對牧養信徒有著強烈責任感的人。

梵蒂岡在一本榮列真福品的小冊子中說：「他願意對話和傾聽，他把牧養訪問和與信徒直接接觸放在優先位置。」他為教會反對墮胎和避孕進行辯護，同時也尋求改革天主教的治理方式。

若望保祿一世之死引發許多猜測，從自殺，即他似乎不願擔任教宗，到謀殺，據稱那些反對其改革教會計畫的人，特別是強大的梵蒂岡銀行，下了毒手。

傳記作家亨寧（Christophe Henning）稱，謠言之所以流傳，可用其突然去世和梵蒂岡當時「災難性的溝通方式」來解釋。

除了未進行解剖驗屍以確定死因，梵蒂岡還發布前後不一和虛假的訊息。例如，他斷氣後坐在床上、戴著眼鏡、手中拿著打字文件的遺體，是被一名修女發現。

然而，梵蒂岡不願承認其臥室內有女性，因而宣稱是他的秘書發現他已去世。亨寧告說，若望保祿一世無疑是自然死亡，「我們知道他的健康狀況很糟」。

梵蒂岡於2021年10月宣布承認有一項神蹟可歸因於若望保祿一世，這讓他榮列真福品，這也是成為聖人之前的最後一步。

這項神蹟是2011年在阿根廷布宜諾斯艾利斯，一名身患重病的11歲女孩在當地一位神父向這位已故教宗祈禱後突然痊癒。

按天主教會規範，在大多數情況下，需要有第二個神蹟獲承認，才能使某人成為聖人。

近世教宗被封為聖人的有：若望二十三世（John XXIII，1958-1963年在位）、保祿六世（Paul VI，1963-1978年在位）和若望保祿二世（John Paul II，1978-2005年在位）。

教宗 義大利 方濟各

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