俄斷天然氣 德急發650億歐元補助 多個產業減產因應

德國政府4日加碼紓困民眾，盼緩解能源費用壓力。圖為德國總理蕭茲上月初參訪西門子工廠並站在打算交付給俄國的北溪一號渦輪機旁。（路透）

俄羅斯「北溪一號」天然氣 管線3日起無限期停止向歐洲輸氣，讓歐洲的「氣荒」雪上加霜，能源價格恐進一步飆漲。歐洲多國政府和企業都採取緊急應對措施，德國 政府4日就同意一項紓緩民眾能源費用壓力的650多億歐元（約646.8億美元）計畫。

中央社引述法新社報導，德國執政聯盟指出：「由於能源價格壓力遽增，及時而且符合比例的救濟有其必要」。

德國這項能源費用援助方案總額超過650億歐元，將對數以百萬計領取養老金民眾一次性發給300歐元，幫助他們支應不斷增加的能源費。政府也將鎖定學生提供200歐元小額一次性撥款，並對領取房屋補貼人士提供暖氣費。

另據華爾街日報報導，瑞典與芬蘭3日表示，若參與北歐電力市場的企業在俄國停供天然氣後需要流動性，將向他們提供資金支援。

為減輕能源飆漲痛苦，歐盟正準備改革電力市場，各成員國能源部長9日將召開緊急會議，討論解決方案。德國此前已出手紓困瀕臨破產的電力公司Uniper，法國也將負債累累的法國電力公司國有化。

天然氣供應跟其他一些狀況同時發生，讓能源問題更嚴重，包括今夏炎熱乾燥的酷暑，影響歐陸水力發電與核電產能。法國因維修問題關閉了部分核電廠，今年稍早，風速過低也影響一些風力發電。

除了民生，歐洲化肥、鋼鐵與玻璃製造等能源密集產業都受影響，已削減產能因應。英國鋼鐵業高管戴維斯說：「對鋼鐵業來說，這成為一場嚴重的噩夢」。玻璃產能吃緊，甚至衝擊歐洲啤酒大廠，正設法維持足夠的啤酒瓶庫存。

業務遍布全歐洲的瑞士藥廠諾華，更針對每一個國家制定天然氣供應中斷時的緊急計畫。該藥廠表示，正努力採購包括輕原油在內的替代能源。

烏克蘭 總統澤倫斯基指控俄國停供天然氣，意圖在烏克蘭戰爭期間增加對歐洲的壓力。他說：「俄羅斯想摧毀每個歐洲人的正常生活，想要削弱和恐嚇整個歐洲、每個國家」。