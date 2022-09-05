土耳其總統：希臘占領愛琴海諸島 擬採必要行動

土耳其總統厄多安今天指控希臘占領具有非軍事化地位的愛琴海諸島（Aegean islands），並說土國準備在時機成熟時「採取必要行動」。

路透報導，土耳其和希臘向來立場敵對，但同為北約 （NATO）的成員。兩國長期以來因多項議題起爭端，從侵犯空域、愛琴海諸島地位，到地中海邊界及油氣資源等，更別提族裔分治的賽普勒斯（Cyprus）。

土耳其最近曾指控希臘武裝具有非軍事化地位的愛琴海諸島，雅典駁斥了這項說法；不過，厄多安過去從未指控希臘占領那些島嶼。

厄多安今天在土耳其北部薩姆森省（Samsun）談話指出：「你們占領了那些島嶼，對我們並未構成約束力，當時機來臨時，我們將採取必要行動。」

希臘則回應說，希臘並不會隨著「離譜的每日一則」聲明和威脅而起舞。

土耳其訂8月30日為勝利日（Victory Day），這個國定假日慶祝土耳其軍隊在1922年擊退希臘軍隊。

土耳其方面表示，愛琴海諸島是依據1923和1947年的條約給予希臘，但條件是不得武裝這些島嶼。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）一再表示，如果希臘堅持武裝這些島嶼，土耳其將開始質疑希臘在這些島嶼的主權。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，土耳其質疑希臘對這些島嶼的主權，其立場是「荒謬的」。