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北約出動戰機一路跟蹤 行跡神秘飛機墜毀波羅的海

編譯田思怡／即時報導
根據飛機追蹤網站FlightRadar24，一架賽斯納私人飛機飛機在格林威治時間12時56分自西班牙的赫雷斯-德拉弗龍特起飛，在17時37分失速和下墜。（取材自FlightRadar24網站）
根據飛機追蹤網站FlightRadar24，一架賽斯納私人飛機飛機在格林威治時間12時56分自西班牙的赫雷斯-德拉弗龍特起飛，在17時37分失速和下墜。（取材自FlightRadar24網站）

一架賽斯納（Cessna）私人飛機自西班牙南部起飛後，因行跡怪異，引起北約出動戰機跟蹤，官員說，這架據信載了四人的飛機應在德國科隆降落，卻朝波羅的海飛，最後在波羅的海的拉脫維亞外海墜入海中。

追蹤這架神秘飛機的北約飛行員和瑞典官員說，他們看不到駕駛艙內有人。

拉脫維亞民航局表示，「這架從西班牙飛往科隆的飛機，在飛行途中改變航道。塔台無法與機組人員通話」。

根據飛機追蹤網站FlightRadar24，這架飛機在格林威治時間12時56分自西班牙的赫雷斯-德拉弗龍特(Jerez de la Frontera)起飛，在17時37分失速和下墜。

德國「畫報」報導，這架飛機在起飛後通報機艙壓力有問題，在飛出伊比利半島後失聯。

之後多國出動戰機追蹤這架飛機。在飛機墜毀海後，拉脫維亞、瑞典和立陶宛的搜救人員很快趕到現場。瑞典搜救隊隊長安東森(Lars Antonsson)說，飛機在燃料用完後墜毀，目前還沒有找到遺體。

他說，搜救人員不能解釋失事原因，「我們只能揣測，但機上人員顯然在墜毀前已失能」。

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