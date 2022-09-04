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小馬可仕上任後首次國是訪問 赴印尼、新加坡

中央社／馬尼拉4日專電
菲律賓總統小馬可仕4日啟程展開上任後首次國是訪問。 （歐新社）
菲律賓總統小馬可仕4日啟程展開上任後首次國是訪問。 （歐新社）

菲律賓總統小馬可仕今天啟程展開上任後首次國是訪問。小馬可仕此行將訪問印尼新加坡，除會見兩國元首外，也預計將簽署多項商業協議，加強與印尼、新加坡的經濟聯繫。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天到6日訪問印尼，將與印尼總統佐科威（Joko Widodo）首次會面；6日到7日訪問新加坡，將會見新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。

根據菲律賓國營的「人民電視台」（PTV），小馬可仕啟程前在機場致詞表示：「我預期我們將在國是訪問中簽署多項商業協議，進一步強化我們跟印尼和新加坡的經濟聯繫。」

他表示，這次國是訪問將從事的活動著重在解決農業、食品供應、菲律賓一般民眾能負擔的食品價格、長期能源計畫、為進入全球經濟體系制定的長期計畫等，馬尼拉當局鎖定的「優先領域」問題。

小馬可仕說，在印尼，他將與佐科威討論雙邊關係和變動的全球地緣政治環境。在新加坡，他將向李顯龍和哈莉瑪重申馬尼拉致力於深化雙邊關係，研究如何推展雙邊經濟聯繫，討論地區和全球問題，並與李顯龍見證多項協議簽署。

他表示，20萬菲律賓人在新加坡居住或工作，「他們對新加坡和菲律賓經濟的貢獻讓我們自豪」。小馬可仕預定會見印尼和新加坡的菲律賓僑民，「跟他們分享政府保護海外菲律賓人權利和福利的承諾與計畫」。

陪同小馬可仕出訪官員包括菲國外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）、財政部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）、貿工部長巴斯克華（Alfredo E. Pascual）、預算部長潘甘達曼（Amenah Pangandaman）、國家經濟發展局（NEDA）局長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）和央行總裁米達拉（Felipe Medalla）。

小馬可仕出訪前未提及他是否會與佐科威談到維羅索（Mary Jane Veloso）案。菲籍女子維羅索因攜帶一只藏有海洛因的手提箱，2010年在印尼被捕並判處死刑。

維羅索自稱，她受朋友之邀到印尼當女傭，但飛抵印尼時，朋友託她帶的行李中被查獲毒品。

菲國外交部長馬納羅1日在眾議院答覆質詢時說，菲國代表團「很有可能」（most likely）向印尼官員提及維羅索案，表達他們對此案的疑慮。

小馬可仕出訪期間，副總統薩拉（Sara Duterte）將暫代小馬可仕職務，負責總統辦公室日常運作、監督行政部門一般行政工作，並在憲法規定總統須親自處理的事項外，必要時代表總統行事。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，這項任命值得注意的原因是，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和艾奎諾三世（Benigno Aquino III）在位期間，時任副總統羅貝多（Leni Robredo）及副總統畢乃（Jejomar Binay）從未被指定暫代總統職務，而是由時任總統府文官長暫代。

印尼 新加坡 預算

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