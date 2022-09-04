G7限俄油價 普亭關北溪一號 歐洲冬季能源危機急速升級

七大工業國集團（G7）2日同意，將對俄羅斯石油進口緊急制定價格上限後沒多久，俄羅斯便以設備故障為由，無限期暫停北溪1號天然氣供應。圖為北溪一號天然氣管道在德國盧布明工業區的轉送站。（路透）

七大工業國（G7）財長昨天宣布對俄羅斯出口石油 設定價格上限，等於俄國 只能以低於國際行情出口石油。歐盟執委會主席范德賴恩也表示將對俄國天然氣 價格設限，抑制俄國侵略烏克蘭的戰爭財源。俄國悍然反制，今天宣布無限期停止「北溪一號」天然氣輸往歐洲。

俄國和西方的能源大戰已然開打，歐洲能源危機也隨之急速升級。歐盟國家能源部長將於9日召開緊急會議，共商能源危機解決之道。

G7財長在聲明中指出：「價格上限乃特別針對減少俄國營收而設定，壓制其侵略戰爭的資金來源，以及限縮俄國戰爭對全球能源價格的衝擊。」

范德賴恩則表示，「堅定相信」對俄國天然氣價格設限的必要性，「以歐洲層級對天然氣價格設限是可以討論的」，她認為此舉有利打擊俄國財政，同時穩定高騰的能源價格。白宮國家安全會議昨也表示，美國會和歐洲合作，確保能源供應穩定。

財長聲明發布後不久，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）就宣布，原訂3日恢復供氣每天3300萬立方公尺的北溪一號，因「維修因素」無限期停止輸送天然氣至歐洲。俄國隨後宣布增加由烏克蘭輸往歐洲的天然氣，但不足以彌補「北溪一號」的缺口。

近幾周北溪一號的輸氣量只有管線最大容量的兩成，上周又因維修為由暫停供氣三天。德國總理蕭茲在俄烏戰爭爆發前兩日，宣布停止北溪二號的啟用審核作業。

據比利時智庫「布魯蓋爾」統計，俄國天然氣占歐盟去年進口量的四成，今年迄8月為止，自俄國進口量與去年同期相比減少68%，進口石油也降至每天約200萬桶，歐洲正盡力降低對俄國能源的依賴。

儘管如此，俄國能源依舊是全球市場搶手貨。國際天然氣價格是一年前的十倍，今年上半年，俄國天然氣公司的淨利高達413億美元。此外，中國和印度更是大批買進打折的俄國石油。

歐盟正對俄國實施第六波制裁，預定在12月5日前全面禁止海運俄國原油進口，明年2月5日前禁止石油製品進口，僅擁有陸路輸油管線且嚴重依賴俄國石油的匈牙利可以例外。