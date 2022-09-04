戈巴契夫給「和平共處」機會，世人錯過了

戈巴契夫 以91歲高齡辭世，儘管不問世事已久，對他的評價仍然兩極。西方國家認為他改變了世界版圖，他的祖國俄羅斯 卻認為他是失敗的改革者，甚至是民族的罪人。

戈巴契夫掌權時，龐大的蘇聯帝國其實在經濟上已不堪負荷，瀕臨解體。戈巴契夫喊出「開放」和「重建」的口號，希望對外化解壓力，對內改革體制，於是鐵幕瞬間拉開，蘇聯附庸國一個一個獨立，但俄羅斯則通貨膨脹，民生凋敝。他出國時，在外國萬人空巷歡迎他；在國內則遭詬罵羞辱，形成強烈對比。民主國家讚美他，給他戴上諾貝爾 和平獎桂冠；共產國家則以他為殷鑑，不敢輕易走上政治改革道路。戈巴契夫「開放」太快，「重建」又未跟上腳步，評價充滿爭議。

不論如何，戈巴契夫仍然是終結了二次大戰以後世界兩極對立的關鍵人物。現在卅歲以下的年輕人，很難想像冷戰時期世局的尖銳對抗：大國每天忙著數對方的核子彈頭；小國則依附強權，在夾縫中尋找生存之道。在戈巴契夫強力推動下，蘇聯崩解，世界地圖於焉重畫，尤以柏林圍牆倒塌，是極強烈的政局變化表徵。戈巴契夫證明，政治是推動改變的重要動力，而政治領導人如有高瞻遠矚，國家、甚至世界也會隨之變動。戈巴契夫一念之間，一億人的心靈得以解放，東西德統一即是一例。東德原本民生困苦，但統一後現在成歐盟的領導者及支撐者，而東德出身的梅克爾，更是德國優秀的領導人。

戈巴契夫更證明，政治要有理想性才能開創未來。蘇共總書記權力直追帝王，除早期共產黨尚有人類政治體制的實驗性外，後期蘇共總書記變得擴權、戀權，難有理念建樹，終導致蘇聯帝國大廈將傾。戈巴契夫敢於突破束縛，跳出權力誘惑，推動「開放」與「重建」，世局為之改觀。紐約時報說他是本世紀、甚至是任何一世紀，少見能產生如此深遠影響的政治領導人。相較於史達林、赫魯雪夫、布里茲涅夫、契爾年柯等前任總書記，戈巴契夫以豐富的開創性和理想性，在歷史上留下鮮明的地位。

戈巴契夫的創舉，結束了冷戰，解放了東歐，也為俄羅斯封閉的體系，注入新鮮自由空氣；按照戈巴契夫說法，他把人民從政治的附庸品，變成有獨立思想的「公民」。

戈巴契夫下台後的30年，民主與極權高度對峙終於趨向緩和，全球化風潮因鐵幕融毀而風起雲湧，人們對「美麗新世界」重新燃起想像。但曾幾何時，伊拉克戰爭爆發，巴爾幹半島陷入烽火，美國受到九一一恐怖攻擊，阿拉伯之春運動從綻放到幻滅，世局出現新一波的動亂。山繆．杭亭頓將之歸因為「文明的衝突」。人類似乎從意識形態的對立，轉為文明的對立，而此一新的系列衝突猶自糾結難解，北約又向俄羅斯進逼，激發了俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，再加上美國對中國大陸崛起的防範，世界又開始向冷戰對立傾斜。

戈巴契夫的理想中，蘇聯雖然崩解，但人民得以解除束縛，和解取代對立，歐洲產生新秩序，世界也因核彈威脅降低而能和平共生。但這樣的理想並未實現。俄羅斯失去往日榮光而產生不安全感，西方國家則始終視俄羅斯為潛在威脅而步步進逼。克里姆林宮說戈巴契夫太過浪漫，學者說他的理想就是他的失敗。但是我們不要忘記，世界曾因戈巴契夫而獲得喘息，多少人因戈巴契夫而獲得自由，他的理想和浪漫曾給人類一個和平共處的機會，只是我們沒有好好珍惜。歷史寫到戈巴契夫這一頁，容或有不同的註解，但沒有人能將他輕易翻過。