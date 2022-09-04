能源危機下…法國生活成本高漲 「黃背心」醞釀示威

俄羅斯天然氣 工業股份公司（Gazprom）自9月1日起，完全停止向法國主要能源供應商昂吉（Engie）集團輸送天然氣，加劇法國能源危機。消息指出，「黃背心」醞釀3日在巴黎舉行示威，其中一項訴求就是反對日益增長的生活成本。

法國消耗的天然氣全部依賴進口，其中17%來自俄羅斯，主要由昂吉集團通過管道進口。法國總理柏納日前警告，無法找到可以馬上替代俄氣的供應方，法國隨時可能實行能源配給制度，首先波及的就是企業。

法國總統馬克宏 昨天首次針對天然氣與電力供應召開國防會議。法國約7成電力來自全國56座核能反應堆，但目前其中32座因年久失修或有腐蝕風險而暫停運作，加上今夏高溫乾旱使水電減產，法國已經從歐洲電力淨出口國淪為淨進口國。

除了「黃背心」示威外，法國總工會也計畫在9月29日舉行大示威，要求政府提高工資、遏制通膨。法國正在進行的養老金和失業福利計畫改革，也有可能進一步引發抗議潮。

馬克宏4月成功連任，但他所領導的政黨卻在6月議會選舉中失利。他日前在一場演講中表示「富足的日子結束了」，讓不少法國人心中更加不安。