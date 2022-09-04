英國輸給印度 淪全球第6大經濟體 新首相恐無蜜月期

英國愛丁堡街頭8月底因為清潔工人罷工而垃圾滿溢。（路透）

英國 本周將迎來新首相，但在此前夕一項統計顯示，曾有「日不落國」之稱的英國，經濟規模已不及過去的殖民地印度 ，退居全球第六大經濟體，這對正深陷通膨高漲和能源危機的英國政府來說又是一大打擊。消息在網路掀起熱議，有網友戲稱：「2050年可能就會排在25位了。」

根據國際貨幣基金（IMF）的國內生產毛額（GDP）數據，印度去年第4季擠下英國，晉升全球第五大經濟體，今年第1季又繼續擴大領先幅度。

經調整過且以美元匯率 計算，到今年3月底的一季，以名目GDP計算的印度經濟規模為8547億美元，高於英國的8160億美元。

這項計算主要以IMF資料庫和彭博終端機的歷史匯率為基礎。此後英國經濟似乎進一步趨緩，若以現金規模計算，第2季GDP僅成長0.1%，若經通膨調整則萎縮0.1%。

英國保守黨預定5日選出首相強生的繼位者，目前以外交大臣特拉斯呼聲最高，有望打敗前財政大臣蘇納克、坐上首相寶座。不管誰當選下一任英國首相，英國經濟規模排名下滑都是不討喜的消息。

新首相恐無任何蜜月期，走馬上任就須面對棘手問題，包括英國寫下40年來最快的通膨增速和經濟衰退風險日增。英國商會（BCC）1日預測指出，英國通膨率將飆升至14%，經濟將在2022年底前陷入衰退。英國央行已警告，衰退風險可能延續至2024年。

英國的大律師們7月罷工，在倫敦皇家法院外舉著標語牌示威以呼籲加薪。（Getty Images）

高昂的生活成本已讓英國民眾不堪負荷，10月起能源價格還將調漲80%，令貧困家庭雪上加霜，可能面臨沒有暖氣的寒冬。英國已有多個行業勞工走上街頭，抗議加薪幅度追不上通膨，包括鐵路工人、郵政員工，甚至記者和律師都加入示威隊伍。愛丁堡的清潔工人更因不滿當局加薪幅度，8月進行罷工，導致愛丁堡一度陷入「垃圾圍城」的窘態。

相較下，印度今年經濟成長率估超過7%。根據一項資料，印度股市本季以來的反彈幅度領先全球任何股市，使印股在MSCI新興市場指數的權重躍上第二名，僅次於中國。IMF並預估，若以美元計算，印度的經濟規模僅落後美國、中國、日本及德國等四大經濟體。在十年前，印度排行第11名，英國則排行第5。