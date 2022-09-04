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戈巴契夫「類國葬」低調舉殯 普亭缺席 數千人瞻仰遺容

編譯莊蕙嘉／綜合3日電
美國由駐俄大使蘇利文（左二）代表出席戈巴契夫葬禮。（美聯社）
美國由駐俄大使蘇利文（左二）代表出席戈巴契夫葬禮。（美聯社）

前蘇聯領導人戈巴契夫的葬禮3日低調舉行，俄羅斯總統普亭以「公務繁忙」為由，缺席這位終結蘇聯與冷戰政治前輩的最後哀榮。數千名民眾排隊數小時瞻仰遺容並獻花悼念，現場氣氛莊嚴隆重，但規格不及過往蘇聯領導人的葬禮，也沒有電視台現場轉播。

俄國民眾3日大排長龍，要送戈巴契夫最後一程。（Getty Images）
俄國民眾3日大排長龍，要送戈巴契夫最後一程。（Getty Images）

普亭1日低調前往戈巴契夫病逝的醫院，向靈柩獻花。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普亭行程滿檔，無法參加葬禮。媒體追問普亭究竟有哪些重要行程以致無法出席，佩斯科夫回答，普亭有一連串工作會議要開，必須接聽一通國際電話，還要為下周的遠東經濟論壇作準備。

戈巴契夫葬禮於莫斯科工會大廈的圓柱廳舉行，歷代蘇聯領導人的國葬大多於此地舉辦，例如列寧和史達林都是。普亭並未同意給予國葬待遇，但佩斯科夫說，葬禮配置儀隊，且由政府協辦相關事宜，「具備國葬元素」；至於跟標準的國葬有何差別，佩斯科夫沒說。

戈巴契夫因久病纏身，8月30日去世，享耆壽91歲，他葬於莫斯科的新聖女公墓，長眠於妻子蕾莎身旁。他的女兒及兩個外孫女出席喪禮，接受各界哀悼。普亭沒來缺席，但派出心腹、國安會副主席麥維德夫出席，美國則由駐俄大使蘇利文代表。

蘇聯末代領導人戈巴契夫告別式3日舉行，遺照中的他目光炯炯有神。（Getty Im...
蘇聯末代領導人戈巴契夫告別式3日舉行，遺照中的他目光炯炯有神。（Getty Images）

普亭在8月31日發表哀悼信，但信中內容迴避了讚頌或批評字眼，僅形容戈巴契夫「對世界歷史進程有著巨大影響」。普亭還說：「他在大規模的外交政策、經濟及社會挑戰中，以及在艱難且劇烈的變化中領導國家。」

在歷代蘇聯領導人國葬場地，舉行不是國葬的葬禮，反映出普亭對戈巴契夫終結蘇聯的不滿，也反映這位歷史人物雖享譽國際，在國內卻被視為俄國經濟疲弱元凶的兩極評價。

普亭 戈巴契夫 俄羅斯

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