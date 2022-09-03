我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子竊飛機空中盤旋揚言撞沃爾瑪 遭控恐怖威脅罪

加州極端高溫周 州府發安全告示

歐洲首個台灣會館曼徹斯特成立 英議員出席致賀

中央社／曼徹斯特3日專電
歐洲第一個由台僑成立的台灣會館3日在英格蘭曼徹斯特開幕，湧入近百位台僑及親友參與，駐英國代表謝武樵以及英國當地政要應邀出席致詞，駐德國代表謝志偉也應邀專程前來表達支持。（中央社）
歐洲第一個由台僑成立的台灣會館3日在英格蘭曼徹斯特開幕，湧入近百位台僑及親友參與，駐英國代表謝武樵以及英國當地政要應邀出席致詞，駐德國代表謝志偉也應邀專程前來表達支持。（中央社）

歐洲第一個由台僑成立的台灣會館今天在英格蘭曼徹斯特開幕，親赴祝賀的英國國會議員表示台灣會館是一個轉捩點，當地民眾將有更多機會多方認識台灣、暸解台灣對英國社會的貢獻。

2015年成立的「曼徹斯特台灣人協會」集結英格蘭西北部大曼徹斯特都會區（Greater Manchester）的台灣僑民，今年在斯特雷特福德鎮（Stretford）購得專屬空間，方便未來常態舉行華語教學、電影欣賞會等連結台灣人與在地社群的活動。斯特雷特福德鎮也是足球曼徹斯特聯隊（Manchester United）主場所在地。

駐英國代表謝武樵、選區涵蓋斯特雷特福德的國會議員格林（Kate Green）、市議員洪碧（Fianna Hornby）應邀出席開幕活動並致詞。駐德國代表謝志偉也應邀專程前來表達支持，並表示會將在曼徹斯特的見聞帶回德國分享。

謝武樵說，曼徹斯特台灣會館成立是歷史性的一刻，不僅在英國，在歐洲台僑間也具「領頭羊」作用。他期盼會館能成為台灣與在地社群的橋梁、貢獻當地。

工黨籍的格林曾任影子教育大臣及下議院標準與特權委員會主席。她接受中央社採訪時說，她很驕傲台灣會館在她的選區落腳。曼徹斯特是多元、有活力的城市，她相信在地居民將把握機會多方面認識台灣、與台灣人交流，增進彼此理解。

她提到，英國社會近年對台灣的關注提升，尤其是政治情勢，這也連帶讓各界對台灣在文化、經濟、科學等領域的成就越來越有興趣。

格林歡迎更多台灣人投資大曼徹斯特地區。她說，大曼徹斯特有許多高等教育機構，也有領域橫跨高科技、工程營造、文化藝術等的企業與人才；此外，都會區政府近5年來發展交通建設、人才培育和優質勞資環境的成果獲得許多外來投資者肯定，她相信台灣也能成為在地重要力量。

今天的開幕活動有近百位台僑及親友參與，現場有麵線糊、冬瓜茶等台灣特色飲食，會後眾人一同烤肉、歡唱，氣氛熱絡。

曼徹斯特台灣人協會會長蔡惠玉是台灣會館成立的幕後推手。2016年起的年度「曼城台灣日」（Passport To Taiwan Festival）也由她擔任召集人，2018年「台灣日」更前進大曼徹斯特市政府前的艾伯特廣場（Albert Square），舉行為期2天的藝文和商業活動，有來自日本等國家的業者參與。歷年受邀在「台灣日」演出的台灣音樂人包括舒米恩、董事長樂團。

蔡惠玉告訴中央社，舉辦「曼城台灣日」及設立台灣會館的目標都不僅是凝聚台灣人，更要與各在地社群產生連結。目前共有約3000至5000名台灣人居住在大曼徹斯特地區，國會議員格林已表示將與她進一步討論「還可為台灣做什麼」，市議員洪碧則期待向她推介值得合作的本地組織。

蔡惠玉坦言，這是第一次有議員現身台灣人協會的活動，讓她十分驚喜，推測與台灣的國際能見度增加有關。

歐洲第一個由台僑成立的台灣會館3日在英格蘭曼徹斯特開幕，英國政要出席致賀。曼徹斯...
歐洲第一個由台僑成立的台灣會館3日在英格蘭曼徹斯特開幕，英國政要出席致賀。曼徹斯特台灣人協會依例在聚會上為當月壽星、台僑及親友慶生。（中央社）

英國 社群 投資

上一則

颱風軒嵐諾逼近沖繩 日本氣象廳警告可能出現強風驟雨

延伸閱讀

夏威夷民主黨州長初選 格林出線

夏威夷民主黨州長初選 格林出線
WNBA球星格林納遭俄國判刑 辯護律師團隊提起上訴

WNBA球星格林納遭俄國判刑 辯護律師團隊提起上訴
NBA／三巨頭搭檔10年仍搭機同坐 格林酸湯普森行為幼稚

NBA／三巨頭搭檔10年仍搭機同坐 格林酸湯普森行為幼稚
利用岳母原民血統獲取政治利益？夏威夷州長候選人格林挨轟

利用岳母原民血統獲取政治利益？夏威夷州長候選人格林挨轟

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
查爾斯（左起）與卡蜜拉夫婦，都對梅根的愛放砲感到頭痛。（路透資料照片）

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

2022-09-02 10:54
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22

超人氣

更多 >
香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來

香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家

鄰居1個月吃40碗螺螄粉 華人難忍臭味憤而搬家
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發